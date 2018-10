Acusan a TCP de paralizar causas por un congreso en Santa Cruz

El magistrado Carlos Calderón rechazó la denuncia y expresó que se trata de “conjeturas o criterios subjetivos”. Afirmó que continúan trabajando tal como prometieron.

Beatriz Layme / La Paz

En el Tribunal Constitución Plurinacional (TCP) están “paralizadas” las causas porque los magistrados decidieron viajar a Santa Cruz para participar en un congreso internacional, denunciaron abogados y litigantes.

Los magistrados negaron que haya “paralización” de los casos y aseguraron que analizan y redactan -incluso por las noches- las sentencias y resoluciones constitucionales, en coordinación con sus equipos técnico-jurídicos.

Un abogado, que pidió reserva de su nombre para evitar represalias, denunció: “Está todo paralizado, no hay atención en las cuatro salas del TCP. Los despachos de los magistrados, quienes viajaron con su personal de apoyo, están cerrados. El poco personal que queda nos informó que atenderán con normalidad desde el lunes”.

Los tribunos del TCP participan del congreso internacional de Derecho Procesal Constitucional que lleva el título “Problemas actuales de la interpretación y argumentación jurídica”. La actividad concluye este viernes.

“Ningún proceso se ha paralizado. Como todas las semanas hemos tenido un sorteo de las causas. A pesar de cualquier circunstancia, la continuidad de la actividad procesal es el primer compromiso que tenemos en el TCP los nuevos magistrados. Se trabaja de manera ininterrumpida”, aseguró el tribuno Carlos Calderón Medrano.

Junto a colaboradores

Desde la ciudad de Sucre, funcionarios del TCP confirmaron que los magistrados viajaron a Santa Cruz junto con su personal técnico, pero subrayaron que aquello no significa que haya paralización de las causas.

“Cada magistrado tiene 25 profesionales, no viajaron todos, sólo algunos. El trabajo continúa, no se paralizó nada, pues aprovechando la tecnología, el análisis de los casos se realiza en red y así el trabajo es coordinado”, explicó a Página Siete un funcionario del TCP.

En ventanillas se observa que no hay atención.

Calderón confirmó que en el seminario los tribunos están junto a sus asistentes. “Están nuestros colaboradores, quienes nos ayudan a aplicar el procedimiento que determina el Código Procesal Constitucional, entre otros”, explicó la autoridad, quien agregó que la sociedad debe ver el congreso internacional “como una ganancia”.

En ese sentido, Calderón lamentó la denuncia de los litigantes y abogados. “Son conjeturas o criterios subjetivos, que pensando que al estar aquí (en el seminario) algunas autoridades del Tribunal Constitucional las actividades procesales se han paralizado, no es así; por el contrario, los magistrados estamos comprometidos con la sociedad a cumplir nuestro rol y eso lo hacemos cada día”, sostuvo.

Página Siete llamó por teléfono al presidente del TCP, Petronilo Flores, y a sus colegas tribunos, para tener su versión al respecto, pero no se tuvo éxito en ese cometido.

“Las puertas están cerradas, no hay atención en las ventanillas, los funcionarios que atienden nos dicen que no está el encargado. Tengo un proceso, me sortearon para esta semana y me entero que se suspende”, dijo un litigante, quien lamentó la dilación de las causas, “tomando en cuenta que ahora son nueve (magistrados)”.

El denunciante, para probar su acusación, mostró fotografías, en las que se ven oficinas con las puertas cerradas.

¿Mora procesal?

En el TCP admitieron que hay mora procesal, pero que ésta tiene que ver con anteriores gestiones. “Los magistrados salientes dejaron varias causas pendientes y ahora se está resolviendo”, informaron.

Los despachos de los magistrados están cerrados.

Según datos de la Rendición Pública de Cuentas Inicial, del 3 de enero al 9 de marzo de 2018, el TCP recibió 562 expedientes. De ese total, 496 son de acciones tutelares, cuyas resoluciones -emitidas por las y los jueces y tribunales de garantía- fueron remitidas para su revisión; y 66 son de acciones de control normativo y de competencia. No hay datos de cuántos casos fueron resueltos.

De acuerdo a los juristas denunciantes, el TCP -a la fecha- no presentó una segunda rendición pública de cuentas y sospechan que se debe a la falta de casos resueltos.

Los magistrados

Orlando Ceballos Acuña (Chuquisaca); Brígida Celia Vargas Barañado, (La Paz); Karem Lorena Gallardo Sejas (Cochabamba); Georgina Amusquívar Moller (Oruro); Petronilo Flores Condori, (Potosí); Carlos Alberto Calderón Medrano (Santa Cruz); Julia Elizabeth Cornejo Gallardo (Tarija); Gonzalo Miguel Hurtado Zamorano (Beni); y René Iván Espada Navia ( Pando). Funciones Los nueve magistrados, electos por voto popular, juraron al puesto el pasado 3 de enero. Estarán a cargo de la administración del Tribunal Constitucional Plurinacional por los próximos seis años.

Fuente: paginasiete.bo