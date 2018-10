Agente boliviano dice no hay prueba de que CIJ fue influenciada y pide no electoralizar tema marítimo

El agente y embajador boliviano ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, a diferencia del discurso oficialista, afirmó que Bolivia “no tiene ninguna prueba” para alegar que la CIJ haya sido influenciada para emitir una sentencia favorable a Chile en la demanda marítima interpuesta por el país y pidió tener cuidado. Asimismo expresó que tiene la esperanza de que el tema marítimo no se “vulgarice” electoralmente ante la proximidad de las primarias y elecciones generales que se avecinan en el país. (eju.tv)

Vea también: Evo arremete contra la CIJ y anuncia protesta ante ONU por el fallo que favorece a los “invasores”

Veltzé dice no hay prueba de que CIJ fue influenciada

Prefiere tener cuidado al respecto

Agente de Bolivia ante la Corte de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé. Foto: Erbol

La Paz / Erbol

El agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, Eduardo Rodríguez Veltzé, sostuvo este domingo que Bolivia “no tiene ninguna prueba” para alegar que el máximo tribunal de justicia del mundo haya sido influenciada para emitir una sentencia favorable a Chile en la demanda marítima interpuesta por el país.

“Prefiero ser muy cuidadoso en ello. No tenemos ninguna prueba para alegar que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) fue influenciada o que incurrió en una suerte de incompetencia censurable”, afirmó.

Las declaraciones de Rodríguez Veltzé se dieron al ser consultado por Erbol si considera que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) se parcializó con Chile tal como presidente Evo Morales señaló el martes sobre la parcialización en la sentencia con la cual descartó que el vecino país tenga la obligación de negociar una salida al mar para Bolivia.

En ese marco, el exmandatario cree que la Corte de La Haya al dar su veredicto entendió mas los argumentos de Chile por eso no dio lugar al pedido de Bolivia: “Yo creo que podemos hablar de que la Corte entendió más, con más, dio más pie a los razonamientos de Chile, pero los que ella misma encontró como suficientes par a tomar un decisión”, dijo.

También recordó que cuando era autoridad jurisdiccional no consideraba que las partes aleguen parcialización. Cree que decir que hay parcialización en un fallo muestra que la Corte perdió independencia y esto supone estar al servicio de una de las partes.

“Yo he sido juez muchos años y no participo de que en el razonamiento de las partes se alegue parcialización. Yo creo que es mucho más serio que eso, tu puedes tener razonamientos divergentes, interpretaciones diversas, pero ir por señalar que hay parcialización denota que has perdido la independencia y te has puesto llanamente al servicio de una de las partes”, explicó.

Asimismo, el expresidente Rodríguez Veltzé dijo que no se puede hablar de “derrotas ni victorias” porque en su criterio Bolivia ha “dado un paso fundamental, hemos avanzado en tanto la Corte nos ha dicho que hay una diferencia viva”.

Señaló que “los bolivianos no debemos sentirnos derrotados ni que las posibilidades hayan terminado, de ninguna manera”, porque se trata de un proceso complejo que significó un avance en la histórica aspiración boliviana para regresar a las costas del Pacífico con soberanía.

Frente al anuncio de realizar reclamos o observaciones al fallo de la CIJ, el agente Rodríguez Veltzé aseguró que la sentencia de la Corte de La Haya “son fallos definitivos, inapelables y de cumplimiento obligatorio, de manera que nosotros no podemos plantear algo en contra en lo que de inicio estamos de acuerdo”.

Veltzé: No se debe “vulgarizar” electoralmente el tema marítimo

El embajador ante La Haya considera que el país tiene mucho por hacer en cuanto a la reivindicación marítima. Subrayó que el tema no debe ser politizado.

Eduardo Rodríguez Veltzé en entrevista con Patria Nueva. Foto: Patria Nueva

Página Siete / María Carballo / La Paz

El agente y embajador de Bolivia ante los Países Bajos, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que tiene la esperanza de que el tema marítimo no se “vulgarice” electoralmente ante la proximidad de las primarias y elecciones generales que se avecinan en el país.

“Ojalá que en este proceso electoral miremos con altura, con grandeza el tema marítimo. Que no se convierta en un tema de vulgarización electoral porque desde el comienzo los bolivianos, nuestras exautoridades, las actuales autoridades, le pusimos el entusiasmo, el apoyo para avanzar en una causa nacional”, afirmó el expresidente.

Rodríguez Veltzé hizo estas declaraciones cuando se le consultó sobre el anuncio del expresidente y ahora exvocero de la demanda marítima Carlos Mesa anunció su candidatura presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI).

El jueves 4 de octubre, Mesa difundió un video en su canal de YouTube en el que dijo que después del fallo desfavorable para Bolivia que dictó la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el país debe “pasar” la página y pensar en un nuevo escenario con “nuevas personas”.

Al día siguiente, anunció que el FRI lo invitó para ser su candidato y que “en las próximas horas” daría su respuesta. Un día después (el sábado), dijo que aceptó la invitación del FRI.

Ahora, el país se apresta a iniciar contiendas electorales con miras a las elecciones primarias que deben definir los binomios presidenciales de los partidos y tiendas políticas para las generales a finales de 2019.

Rodríguez Veltzé reiteró que aún hay mucho por hacer en cuanto a la reivindicación marítima, desde el ser autocríticos hasta ver otros elementos para conseguir el objetivo de alcanzar las costas del Pacífico con soberanía.

“Pero no podemos complicarlo con intereses ni de orden personal ni de orden político partidario”, añadió.

Ayer, una caravana de vehículos con carteles, banderas del FRI y afiches que citaban a “Mesa-Presidente” se desplegó por el centro de La Paz.

El pedido de Chile

Sebastián Piñera respondió al presidente Evo Morales, quien tras la sentencia de La Haya acusó a la “oligarquía chilena para que nos olvidemos del mar. Sin embargo, Bolivia nunca va a renunciar a su reivindicación marítima”, dijo Morales.

“En la vida hay que saber ganar con magnanimidad, con generosidad, pero también perder con dignidad y con la verdad”, dijo Piñera a los medios.

Bolivia puede negociar con Chile o Perú

Bolivia es parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CDM, o también Convemar), lo cual significa una alternativa para que el país aún pueda negociar una salida soberana al mar, explicó Eduardo Rodríguez Veltzé.

“Bolivia es parte de Convemar, uno de los razonamientos es este. Convemar provee una seriee de facilidades y derechos a países sin litoral y los países de tránsito están obligados a cooperar, entre ellos Chile. Chile es signatario de Convemar y Bolivia puede seguir trabajando con Chile o Perú para seguir negociando un acceso al mar”, afirmó.

Recordó que la sentencia de La Haya determinó que Chile no tiene la obligación jurídica de negociar, pero si la “obligación política”.