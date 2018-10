Agreden a dos concejales de Tiquipaya por negarse a aprobar el POA

Margarita Siles Colque del Movimiento al Socialismo (MAS) y Consuelo Gómez (Demócrata) intentaron interponer una denuncia por agresiones durante una sesión del concejo en Tiquipaya este pasado lunes, los agresores un dirigente vecinal y una colega de la misma bancada de Siles.

Ambas concejales fueron hasta la Fiscalía, intentando sentar una denuncia, pero el caso fue rechazado. Ante la impotencia e indignación de las autoridades hicieron público el hecho.

Todo sucedió cuando se pretendía aprobar el Plan Operativo Anual (POA) del municipio, dentro del cual las autoridades encontraron más de 40 observaciones, entre ellas el pago a cuatro subalcaldes fantasma y resaltaron que hay más de Bs. 7 millones sin un destino claro.

“Nos agredieron diciendo que sí o sí tenemos que aprobar el POA, me dijeron que se cree esta ‘chola’ para oponerse, no pueden amedrentar o amenazarnos, estaban también Grover García y Victor Fiorillo pero no hicieron nada, gritaban exigiendo la aprobación” declaró entre lágrimas Siles.

La concejal del MAS hará su representación formal al partido y también a sus bases. “Uno ya se siente impotente no sabe qué hacer, todo el tiempo es la presión” remarcó.