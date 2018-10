Andrés Gómez: “No soy candidato”

Ayer se conoció que un encuentro de algunas organizaciones sociales del país determinó realizar el “lanzamiento oficial” de la candidatura de Gómez.

Andrés Gómez, periodista. Foto: Facebook.

La Paz, 18 de octubre (ANF).- El periodista Andrés Gómez negó este jueves ser candidato a la presidencia rumbo a las elecciones de 2019, después de que empezó a circular información sobre su supuesta aceptación como postulante a los comicios.

“No soy candidato, sí me invitaron para organizar un proyecto político con una misión de rescatar la democracia, la gente que me invitó es de organizaciones sociales y movimientos sociales. Con los ciudadanos que me buscaron, coincidimos en que en este momento la democracia está podrida”, afirmó Gómez, en una entrevista concedida a ANF.

Además recordó que las organizaciones que lo invitaron no tienen partido político, por lo que no puede haber candidatura política. “Es difícil ser candidato sin partido político y (tampoco) hemos pensado en eso, el objetivo principal es rescatar la democracia del totalitarismo”, insistió.

Ayer se conoció que un encuentro de algunas organizaciones sociales del país determinó realizar el “lanzamiento oficial” de la candidatura de Gómez y horas después se aseguró que el periodista aceptó.

Las elecciones primarias se realizarán en enero de 2019 y los comicios generales en octubre del mismo año. Hasta el momento confirmó su candidatura Carlos Mesa por el FRI y asimismo Evo Morales por el MAS.

Sin embargo, opositores consideran que la candidatura de Morales es “ilegal” porque en el referendo del 21 de febrero de 2016 la mayoría de los bolivianos votó en contra de su nueva postulación.

/MAMP/ELCA/





Fuente: https://www.noticiasfides.com