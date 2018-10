Anthony Davis lideró el triunfo de los Pelicans ante los Rockets en Houston

FOX Sports Digital

La figura del pívot Anthony Davis junto con el ala-pívot montenegrino español Nikola Mirotic brillaron de manera especial en el Toyota Center de Houston, donde se exhibieron con un gran baloncesto individual y de equipo que permitió a New Orleans Pelicans vencer por 131-112 a los Rockets.

La “Ceja”, que se quedó a las puertas de un triple-doble (32 puntos, 16 rebotes, ocho asistencias, tres recuperaciones de balón y tres tapones), impuso su ley dentro de la pintura ganado el duelo individual al suizo Clint Capela, el hombre titular de los Rockets, que pasó a un segundo plano.

En tanto, Mirotic aportó con 30 puntos y 10 rebotes. Junto a él, Julius Randle demostró toda la clase que posee y el gran error que cometieron Los Angeles Lakers al dejarlo marchar, al anotar 25 puntos, ocho rebotes –seis defensivos–, y dio tres asistencias en los 24 minutos que disputó como reserva y que lo convirtieron en el sexto jugador del equipo.

Los Rockets ante la consistencia defensiva, eficacia ofensiva de los Pelicans, que capturaron 54 rebotes por 37 del equipo de Houston y tuvieron un 53 por ciento de acierto en los tiros de campo y el 40 de triples, comparados al 42 y 33, a la franquicia tejana, se vieron sorprendidos en una primera parte que les fue letal.

El parcial de 54-71 no dejó ninguna duda de la superioridad de los Pelicans, que luego se limitaron a mantener la ventaja sin que permitiesen a los Rockets meterse en el partido, que llegaron a estar abajo hasta 29 puntos en la segunda parte.

A pesar que el exjugador de los Pelicans, el escolta Eric Gordon, que salió de reserva, lideró a los Rockets con 21 puntos, pero los 19 del alero P.J.Tucker y el base Chris Paul, exhombre franquicia del equipo de Nueva Orleans, no fueron suficientes a la hora de evitar la derrota en su partido inaugural de la nueva temporada.

Tampoco la aportación del escolta estrella James Harden que se quedó a las puertas de su primer triple-doble al conseguir 18 puntos 10 asistencias y nueve rebotes, puedo evitar la humillación de los Rockets, quienes la pasada temporada su peor derrota fue ante los Raptors de Toronto por 129-113 y luego permitieron 142 puntos a los Lakers en partido que se decidió a su favor en doble prórroga.

Revisa a continuación los resultados de la jornada de miércoles de la NBA y los encuentros que se jugarán este jueves.

Miércoles 17 de octubre

– Charlotte Hornets 112-113 Milwaukee Bucks

– Detroit Pistons 103-100 Brooklyn Nets

– Indiana Pacers 111-83 Memphis Grizzlies

– Orlando Magic 104-101 Miami Heat

– New York Knicks 126-107 Atlanta Hawks

– Toronto Raptors 116-104 Cleveland Cavaliers

– Houston Rockets 112-131 New Orleans Pelicans

– San Antonio Spurs 112-108 Minnesota Timberwolves

– Sacramento Kings 117-123 Utah Jazz

– Los Angeles Clippers 98-107 Denver Nuggets

– Phoenix Suns 121-100 Dallas Mavericks

Jueves 18 de octubre

– Philadelphia 76ers vs. Chicago Bulls

– Washington Wizards vs. Miami Heat

– Portland Trail Blazers vs. Los Angeles Lakers

