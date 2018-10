App Defensa del Consumidor atendió 700 reclamos de marzo a septiembre de este año

El viceministro Guillermo Mendoza en el lanzamiento de la aplicación, en marzo pasado. Foto de archivo (Internet)

La Paz / 16 de Oct / eju.tv.- El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Guillermo Mendoza, informó que la aplicación móvil “Defensa del Consumidor” atendió 700 casos de usuarios y de consumidores bolivianos y de turistas extranjeros de marzo a septiembre y hasta fin de año atenderá mil reclamos.

Los reclamos atendidos frecuentemente son por desperfectos de productos de línea blanca y negra, incumplimiento de contratos de mano de obra, productos en mal estado del subsidio prenatal y de lactancia.

“Este recurso tecnológico permite a la población boliviana y a turistas, incluso cuando retornaron a sus países, reclamar o recibir asesoramiento sin la necesidad de acudir a nuestras oficinas. Una vez enviado el reclamo nuestro personal se comunica de inmediato para solucionar el problema”, indicó la autoridad.

La población boliviana y los turistas extranjeros pueden descargar la aplicación móvil “Defensa del Consumidor” de Play Store, ingresar a la pestaña de reclamos, detallar el reclamo y enviar (opcional) 3 fotografías, 60 segundos de audio y 30 segundos de video.

Testimonios de usuarios y consumidores atendidos en la app

En La Paz, a Alisa Zhuk de nacionalidad Rusa, una agencia de turismo le alquiló una bicicleta de montaña que presentó fallas durante el descenso por el camino a Los Yungas.

“Después de hacer la reclamación aquí en el Ministerio de Justicia, de Protección del Consumidor, me contactaron de la empresa y me dijeron que me van a devolver el costo total de 600 bolivianos. Estoy muy agradecida porque ese caso se resolvió muy rápido”, dijo la usuaria.

En Cochabamba, a Marian Angulo, le incumplieron con el retapizado de unos sillones.

“Agradezco al Viceministerio porque pude solucionar mi reclamo de buena forma, no me han cobrado absolutamente nada”, dijo la usuaria.

En Tarija, a Magda Riveros un agencia de turismo le incumplió con las características ofertadas en un paquete vacacional.

“Con mi esposo fuimos a la Exposur y compramos un paquete turístico, pero nos incumplieron con lo ofertado. En el Viceministerio de Defensa del Consumidor nos ayudaron a que la empresa nos devuelva los 25.000 bolivianos que hemos pagado”.

(Con datos del Viceministerio de Defensa del Consumidor)