Aurora trabaja aspectos físicos y tácticos con varias limitantes

El receso en la División Profesional ayuda a que los clubes puedan trabajar en varios aspectos, en el caso de Aurora se ven temas físicos, tácticos y técnicos, aunque queda claro que existen limitaciones como la nutrición, tema que depende cada jugador.

“La nutrición es elemental, pero nosotros en nuestra condición no tenemos una homogeneidad de culturas y familias, es un equipo limitado hasta en eso. No todos tienen la posibilidad de poder nutrirse y esa es la verdad. Algunos comen bien y otros no saben lo que comen, ahora la nutrición es básica para cualquier atleta, pero estamos limitados también”, sostuvo el preparador físico de Aurora, Víctor Hugo Arandia.

El miembro del cuerpo técnico destacó que el plantel está en buenas condiciones en el aspecto físico; sin embargo, se debe trabajar este tema de la mano de una alimentación adecuada, sobre todo pensando en la cantidad de calorías que pierde un jugador en cada sesión de entrenamiento.

De acuerdo a la explicación dada por Arandia, cada futbolista pierde entre 1.500 a 2.000 kilocalorías por sesión. Si es que se trabaja en doble turno, pierde el doble.

“Eso (por las calorías perdidas) hay que tratar de reponer con la poca, mala o buena alimentación que tengan en sus casas, entonces si el jugador pierde en dos sesiones, como 4.000 kilocalorías, cómo voy a compensar aquello si no tienen una buena alimentación. Los estamos ayudando con el tema de fruta, de potasio, de Powerade (bebidas isotónicas), pero eso no abastece”, explicó.

El preparador físico señaló que el trabajo integral de los jugadores no sólo se remite al aspecto físico, sino que uno de los temas importantes es el de la nutrición, tomando en cuenta que les ayuda a llegar “intactos, sin lesiones, sin molestias y sobre todo con un cuerpo estable”.

En este sentido, considerando que se ven varios aspectos, Arandia reconoció que en la parte física están en buenas condiciones.

“La parte física es importante y no estamos mal, estamos bien, considero que la gente está corriendo, por eso es que a un Wilstermann durante los primeros 25 minutos lo hemos tenido en su área. A Oriente también, a Guabirá, a Destroyers en su cancha. Son detalles que me dejan tranquilo, pero el hecho de no poder anotar es lo que preocupa, pensando en la táctica y técnica, en los conceptos básicos, tenemos que meter énfasis en la definición. Si es que los delanteros no hacen goles, deben ser los otros jugadores los que anoten”, señaló.

Aurora trabaja con el objetivo de “nivelar y aprovechar las aptitudes naturales” de los futbolistas de su primer plantel.

Según el preparador físico, se trabaja de manera gradual buscando que se facilite la adaptación para un buen rendimiento.

El Equipo del Pueblo continúa con su trabajo, incluso, a doble turno con el objetivo de encarar el partido ante Bolívar, el próximo 21.

BUSCAN RIVAL PARA AMISTOSO

Con el objetivo de mejorar la definición, Aurora está en busca de un rival para disputar un partido amistoso, este fin de semana.

Según informaron, el cotejo tendría que jugarse el sábado, aunque se busca al rival que podría ser un equipo de la Asociación de Fútbol Cochabamba (AFC).

Una de las constantes en el Equipo del Pueblo es la falta de definición, por lo que se busca fortalecer este aspecto de cara a las 12 fechas que restan para la finalización del torneo Clausura de la División Profesional.

Aurora está obligado a sumar en las próximas jornadas para zafarse de la zona del descenso.