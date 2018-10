Autoridades en salud aseguran que Sebastián Justiniano ingresó al Oncológico con cáncer de alto riesgo

Tras las afirmaciones dadas hace unos días por la familia de Sebastián Justiniano de que el menor no fue diagnosticado con cáncer en el Instituto de Tratamiento de Cáncer Infantil de Brasil, Yolanda Ernst, oncóloga y pediatra del hospital Oncológico, desvirtuó tales argumentos y ratificó de que el niño de tres años fue atendido en el nosocomio con “cáncer de alto riesgo“.

Explicó que antes de darse la intervención por parte del equipo médico del cirujano Róger Moreno Buchón, Sebastián llegó al hospital Oncológico con el abdomen grande, presentaba una metástasis pulmonar múltiple y que cuando iniciaron las quimioterapias el tumor en el abdomen del paciente medía 28 centímetros.

“Cómo es posible que se le crea a un abogado que no sabe de medicina, a un padre que no entiende que el niño no tiene cáncer, eso es ridículo”, criticó.

Por su parte Joaquín Monasterio, director del Servicio Departamental de Salud (Sedes), calificó de irresponsable las afirmaciones de que el menor no padece cáncer. Mientras que Dorian Jiménez, coordinador del Sedes, expresó que continúan dando seguimiento a la evaluación del niño en Brasil.

Felipe Hurtado, abogado de la familia del menor, confirmó que Sebastián Justiniano no tiene cáncer, sin embargo, indicó que aguardan los informes oficiales de los galenos en Brasil.

Sobre el proceso penal, el jurista señaló que esperan la imputación por parte del Ministerio Público contra la asistente Isis Llapis y la anestesióloga del equipo médico del cirujano Róger Moreno.