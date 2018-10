BCB atribuye caída de las reservas internacionales al precio del oro y deuda argentina

“Hubo una reducción del nivel de las reservas; en primer lugar el retraso del pago de Argentina de dos meses que se mantiene y que se va a regularizar hasta diciembre según las autoridades de ese país, también hubo problemas con el precio del oro, ya que nuestras reservas en buen porcentaje están en oro; entonces, cuando el precio cae el valor de las reservas se reduce”, afirmó.

De acuerdo a datos recientes ofrecidos por el ministro de Hidrocarburos, la deuda de Argentina con el país asciende a $us 265 millones y el próximo sábado 20 de octubre se vencerá la siguiente por de $us 133,5 millones.

El máximo ejecutivo del ente emisor dijo que actualmente las reservas internacionales de Bolivia están por encima de los $us 9.700 millones. Explicó que el valor del oro estaba en $us 1.310 dólares la zona troy y actualmente oscila en $us 1.195. “Tuvo una fuerte caída y eso afectó el valor de las reservas”, dijo.

También dijo que influyó el tipo de cambio del euro, del dólar canadiense, el dólar australiano y la moneda china, que estuvieron “flojos” a su criterio, y que incidieron en la disminución del valor contable del monto invertido.

“Hemos tenido una fuerte presión por las compras navideñas, porque durante los meses, agosto, septiembre y octubre los importadores hacen pagos al exterior por sus importaciones navideñas, y tomaremos medidas de tipo contables para contrarrestar”, señaló,

Sin embargo destacó que a la par mejoró en el mercado internacional, el precio del barril de petróleo que llevó a 75 dólares, y que actualmente está en $us 70, lo cual incide en los ingresos por la venta del gas.

“Ahora, no recibimos de inmediato el efecto; hay un periodo de tres meses para la facturación, esperemos que la facturación de Argentina y Brasil (…). Vamos a recuperar las reservas”, manifestó.