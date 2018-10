Boca presentó oficialmente al boliviano Lampe, su nuevo arquero

En una conferencia de prensa realizada en la sede del club, Boca Juniors presentó oficialmente este miércoles al boliviano Carlos Lampe como nuevo arquero de la institución “xeneize”.

El golero se mostró muy emocionado por su incorporación al primer plantel y agradeció al cuerpo técnico y compañeros por el recibimiento y el trato que le dieron en sus primeras horas en el “Mundo Boca”.

“Me han recibido de la mejor manera tanto los chicos como el cuerpo técnico, hay un muy buen grupo y eso nos va a ser fuertes de cara a lo que viene. Este es un premio al esfuerzo llegó un poquito tarde pero llegó”, manifestó el guardameta en su presentación ante decenas de periodistas que se dieron cita para conocer al nuevo jugador boquense.

Lampe enfatizó en que ya es un logro estar en el actual campeón argentino y que ahora se concentrará en ponerse a punto y demostrar por qué llegó al conjunto “azul y oro”.

“Es paso a paso, primero tengo que entrenar, pelear el puesto. Primero es lo primero y si me toca estar voy a dar lo mejor de mí en beneficio del club y en beneficio del objetivo que vienen consiguiendo que era llegar a semifinales y después pensar en Palmeiras, un rival duro. Vengo con mucha confianza, eso me ayuda, y después demostrar a Guillermo que no se equivocó en traerme y aprovechar las oportunidades que te da el fútbol”, afirmó el boliviano en la conferencia de prensa.

El arquero también destacó el apoyo que recibió del público boliviano antes de emprender viaje a Argentina y dijo que a partir de ahora hay millones de bolivianos que seguirán a Boca Juniors.

“Si antes Boca era el 50+1 ahora son 50 más 11 millones de bolivianos, la verdad es que me han apoyado mucho en Bolivia y me mandan muchos mensajes. La gente está muy contenta por este hecho y por llegar a un club tan grande como Boca”, exteriorizó.

Lampe también explicó que tomó la determinación de no acudir al llamado de la selección boliviana para los partidos amistosos del 13 y 16 ante Myanmar e Irán porque era prioridad conocer a su nuevo equipo y a sus compañeros.

La Razón Digital / Rodolfo Aliaga / La Paz