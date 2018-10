Bolivia debuta con derrota en futsala; Rusia lidera medallero

Bolivia no tuvo un debut positivo en el fútbol de salón femenino en la primera jornada de competencia de los III Juegos Olímpicos de la Juventud Buenos Aires 2018, tras caer por 9-2 ante España.

La derrota ante el rival más fuerte del Grupo C, además serio candidato a la medalla de oro, no fue tan devastadora en los ánimos del equipo, aunque no se inició de la mejor manera.

María Cristina Gálvez capitana y autora de los goles para Bolivia, manifestó tras el cotejo que la falta entrenamiento de todo el equipo incidió en la derrota del combinado nacional.

“Tenemos que venir con poco más de preparación, porque para venir a unos Juegos Olímpicos se necesita mucho trabajo y nosotras no tuvimos el tiempo suficiente”, dijo Gálvez, a tiempo de indicar que “es el primer partido, vamos a levantar la cabeza para sacar adelante al país. No está nada perdido, en el siguiente partido vamos a darle con todo”.

El siguiente encuentro de Bolivia es hoy a las 13:00 HB ante Tonga y mañana tendrá descanso. El miércoles vuelve a entrar en acción ante Tailandia (15:00 HB), para finalizar los cotejos de la fase de grupos el viernes 12 ante Trinidad y Tobago (15:00 HB).

BMX

Bolivia ayer también debutó en la disputa mixta por equipos del ciclismo BMX con la presencia de Regina Medina y Joaquín Orellana. El equipo terminó en el último lugar luego que Regina sufriera una caída en la segunda ronda y no terminara la competencia.

Regina, según el informe del Comité Olímpico Boliviano (COB), presenta una fisura en la muñeca de la mano izquierda. Tendrá una nueva evaluación el miércoles,donde además descartará una posible fractura.

Vóley de playa

Hoy será el debut de las duplas bolivianas en el voleibol de playa, la disciplina en la que Bolivia aspira a subirse al podio.

Bolivia tanto en damas como en varones enfrentará a Holanda.

María Fernanda Canedo y Nicole Nogales se enfrentarán a Van Driel/Schoon (08:00 HB) y los chicos Gustavo Calvo y Carlos Chácon se las verán con De Groot/Immers (08:00 HB).

RUSIA FESTEJÓ EL PRIMER ORO DE LOS JUEGOS 2018

Los aplausos y la emoción fue el denominador común en el Parque Sarmiento, donde los Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018 celebraron su primer podio en la prueba de carabanina de aire comprimido 10 metros con el ruso Grigorii Shamakov como ganador.

En una final ajustada, Shamkov se impuso ante el indio Shanu Tushar en la final para que suene el himno ruso y su bandera flamee en lo más alto del mástil; mientras que el serbio Aleksa Mitrovic fue medalla de bronce y completó el podio.

“Estoy muy feliz. Fue un comienzo muy difícil y la final también lo fue. Amo Argentina, siempre lo recordaré porque fue donde me coroné campeón olímpico juvenil”, dijo.

Rusia cerró la primera jornada como líder con cinco medallas de oro.

HISTÓRICA MEDALLA DORADA PARA VENEZUELA

Giménez, con 16 años, ganó con solvencia y contundencia en la categoría hasta 44 kilos y escribió otra página dorada para la historia del deporte de Venezuela, que nunca había logrado subirse a lo más alto del podio Olímpico de la Juventud -en Singapur 2010 sumó 2 platas y 3 bronces y tampoco en Nanjing 2014-.

“Me siento muy orgullosa de haber honrado a mi país y haber conseguido la medalla dorada”, aseguró Giménez, que se alzó con el oro en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Santiago 2017 y fue campeona panamericana de la categoría este año en Santo Domingo.

“Me sentí muy emocionada al saber que todos mis esfuerzos no fueron en vano y que di lo mejor de mí en el tatami. Le dedico el triunfo a mi familia, a mi sensei y a toda Venezuela”, confesó.

EL COI ENTRA EN SESIÓN CON EL BOXEO EN

La 133 sesión del Comité Olímpico Internacional (COI) se celebrará hoy y mañana en Buenos Aires, sede desde el sábado de los Juegos Olímpicos de la Juventud, en un contexto de crisis en el boxeo, uno de los deportes históricos de los Juegos Olímpicos.

En primer lugar, el expediente de la Federación Internacional de Boxeo (AIBA), con la cual el COI decidió “congelar” sus relaciones debido a las preocupaciones que conciernen a su gobernabilidad.

La sesión también tendrá que validar la lista de ciudades candidatas para la organización de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Calgary (Canadá), Milán/Cortina d’Ampezzo (Italia) y Estocolmo. También formalizará a Senegal JOJ en 2022.

LOS 12 NIÑOS TAILANDASES EN EL MONUMENTAL

Los futbolistas adolescentes de Tailandia “Jabalíes Salvajes”, atrapados en una cueva hasta su dramático rescate entre junio y julio, jugaron ayer en el estadio Monumental de Buenos Aires, invitados para los Juegos Olímpicos de la Juventud.

Los 12 jóvenes jugadores de 11 a 16 años y su entrenador de 25 años, estuvieron acompañados por cada uno de sus padres. Se dieron el gusto de disputar ayer un partido en cancha reducida frente a un equipo juvenil del popular club River Plate.

El encuentro fue muy amistoso y terminó en un empate 3-3. Jugaron en el césped que fue el escenario de la victoria de Argentina por 3-1 contra Holanda para ganar la Copa del Mundo de 1978.

Al llegar al vestuario se habían sorprendido al encontrar cada camiseta morada, alternativa de River, con sus nombres en la espalda.