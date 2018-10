Boliviana fue capturada en Brasil en posesión de casi $us 800 mil

Le encontraron en su maleta 799.500 dólares, que son equivalentes a casi 3 millones de reales brasileños o más de 5 millones de bolivianos.

Una boliviana de 31 años de edad fue detenida por la Policía Federal de Brasil, en el estado de Matto Grosso do Sul, en posesión de cerca de 800 mil dólares sin declarar a las instituciones de impuestos, informó el medio brasilero Globo.

La captura se produjo el lunes, cuando la boliviana viajaba en un bus desde Sao Paulo con destino a Campo Grande. La Policía fue alertada porque la pasajera se puso mal de salud en el vehículo. Los agentes revisaron su maleta y sospecharon de su peso y al abrirla encontraron los paquetes de billetes.

Le encontraron en su maleta 799.500 dólares, que son equivalentes a casi 3 millones de reales brasileños o más de 5 millones de bolivianos.

Según el reporte, la boliviana fue llevada a un hospital y dijo a la Policía que iba a llevar el dinero hasta Santa Cruz de la Sierra. Ella fue detenida y llevada a la delegación de la Policía Federal en Campo Grande.

Según el Correio do Estado, la mujer no es la primera en ser presa con una cantidad muy grande de dinero en Mato Grosso do Sul, otros dos casos se registraron en el Estado sólo este mes. En el último día 5, la Receita Federal incautó 7.760 euros, equivalente a cerca de R $ 44,8 mil reales, escondido en una caja de perfume, con un boliviano de 50 años, que intentó entrar en Brasil por Corumbá, sin declarar el valor.

Los fiscales de control fiscal devolvieron al viajero el valor de 2.240 euros, equivalente a R $ 10 mil, que es el límite permitido por la legislación brasileña para porte en viaje internacional sin la necesidad de declaración. El resto del valor fue aprehendido.

En el primer caso, el día 2, un Boliviano de 64 años fue detenido al intentar, también, entrar a Corumbá, pero con R $ 62,4 mil y 4 mil pesos bolivianos no declarados.

El hombre intentaba cruzar la frontera con un vehículo, con placas de Bolivia cuando fue detenido por la fiscalización. Él dijo que es gerente de una empresa de transporte de pasajeros y que todo el dinero se utilizaría para pagar cuentas. El valor permitido por la legislación brasileña para porte en viaje internacional sin la necesidad de declaración, de R $ 10 mil, fue devuelto al hombre.