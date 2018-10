Bolsa brasileña se dispara tras triunfo electoral de Bolsonaro

La Bolsa de Valores de Sao Paulo, la principal de Brasil y la mayor de América Latina, subió fuertemente su cotización tras la primera vuelta de las elecciones brasileñas.

La posibilidad de victoria de Bolsonaro ha llevado a la bolsa de Sao Paulo a subir con fuerza en los últimos días y al dólar a caer, con el mercado animado por su agenda liberal y poco preocupado con sus declaraciones de tinte machista, racista y homofóbico.

El principal índice bursátil brasileño, el B3, subió un cinco por ciento en la jornada de este lunes (8.10.2018), según datos recogidos por el portal “Globo”.

También la cotización del real brasileño volvió a subir en relación con el dólar después de la semana pasada, cuando la moneda del gigante sudamericano empezó a recuperarsse tras varias depreciaciones debido a la mejora de Bolsonaro en las encuestas de cara a las elecciones del domingo.

El dólar se cotizaba este lunes a alrededor de 3,70 reales. Hace algunas semanas, el precio de la moneda estadounidense superó la barrera de los 4 reales debido a la incertidumbre por el desenlace de los comicios brasileños.

Varios representantes del mercado y del sector industrial brasileños manifestaron en los días previos a la elección públicamente su apoyo a Bolsonaro, que se presenta con un programa económico neoliberal.

El preferido de los mercados

Bolsonaro, el candidato más votado en las elecciones del domingo en Brasil y que tendrá que dirimir la Presidencia en una segunda vuelta, anunció este lunes su intención de privatizar varias estatales y de reducir el tamaño del Estado en caso de ser elegido:

“Reducir el número de ministerios; extinguir y privatizar estatales. La política al servicio del brasileño”, afirmó el diputado ultraderechista en un mensaje que publicó este lunes en su cuenta en Twitter tras haber vencido la primera vuelta de las presidenciales con el 46,03 % de los votos válidos.

