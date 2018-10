Cala: “El tema de la marca personal es saber la energía que aporta al mercado”

El estratega de vida y negocios cubano dio algunos detalles sobre su visita a Bolivia y expresó que espera estrechar en algún momento la mano de Evo Morales. Este lunes conversará en directo con los lectores de EL DEBER

Alvaro Rosales Melgar







Con una vestimenta distinta –sudadera y zapatillas deportivas– a lo que se acostumbra verlo en los escenarios y frente a las cámaras, Ismael Cala pisó suelo boliviano con los primeros rayos de luz del viernes desde Miami. Pese a esto no pasa desapercibido. Y es que el estratega de vida y negocios cubano no se quita la capa de líder por donde va y en un saludo breve en su voz resalta su temple. Contagia. Después de unos minutos está listo para conversar con EL DEBER. No titubea y resalta el mensaje de su gira mundial, El negocio de ser tú. Incluso respondió sin problemas al ser abordado sobre su polémico encuentro con Evo Morales. Este lunes estará en Expocruz con el taller El negocio de ser tú.

En cada visita conocemos a un Ismael Cala distinto, es sinónimo de reinvención, ¿cuál es el plato fuerte de esta visita y de dónde nace esa creatividad que lo caracteriza?

La creatividad nace de la curiosidad extrema que tengo desde niño y que algún momento de mi vida adulta perdí. Las responsabilidades nos llenan de rutinas y de poca creatividad o asombro por investigar y por reinventarse. De ahí nace de una curiosidad extrema que he rescatado. He vuelto a resucitar al niño que en un momento dejé ir. Tenemos un contenido nuevo que se llama El negocio de ser tú, lleva ese nombre porque creo que nunca nos enseñaron lo suficiente a que estudiáramos quiénes somos y cómo podemos ser una buena inversión en nuestras vidas. Siento que los días de la ‘empleitud’, eso de que uno se considere un empleado al que todo se lo tienen que dar y haces todo lo que te ordenan, se va a terminar. El mundo está viviendo una época de reinvención y de recolocación de lo que es la economía de la cooperación y la colaboración y hacia allá van líderes, no empleados, a todo nivel de las organizaciones. Una de las tantas ideas que voy a compartir puede disparar tu liderazgo a un siguiente nivel.

Hablando de este ‘refresh’, ¿en qué parámetros o métodos se apoya Ismael Cala?

Las últimas investigaciones en sicología positiva –estudia el funcionamiento de un cerebro y una mentalidad óptima y sana– nos hablan que la gratitud deliberada es el cimiento de la felicidad del ser humano y una de las características que un ser humano debe tener para ser pleno, feliz y exitoso es la resiliencia; vamos a hablar de resiliencia. También traigo lo último sobre epigenética, que ya desmoronó el mito del determinismo genético y de que tú tendrías que morir que se transmite por generaciones. Y neurociencia; soy un obsesionado por estudiar el cerebro, porque es nuestro disco duro y el órgano rector de nuestra inteligencia racional. Todo eso va a estar incluido en esta nueva experiencia que se llama El negocio de ser tú.

Actualmente se habla de desarrollar una marca personal. Algunos analistas ven que se da mucha importancia a la belleza y al dinero, ¿cómo se puede desarrollar una marca personal de alto impacto enfocada en el liderazgo y la comunicación?

Efectivamente, hemos comprado símbolos estéticos de poder, de autoridad y hasta de belleza, y esos símbolos se desmoronan; están fuera. El tema de la marca personal es saber la energía y el valor añadido que aporta al mercado. Las marcas personales u organizacionales tienen que trabajar entendiendo cómo el mercado busca una pertenencia a la sociedad. Ya no se trata de símbolos externos, sino de valores auténticos de integridad, ética, responsabilidad social y, sobre todo, de servicio. De ese deseo de servir es que viene la abundancia.

¿A quién perfila usted como una persona que guarde estos atributos? ¿Qué resalta? ¿Hay algún líder que usted destaque en la región?

Yo creo que en la región hay mucho liderazgo joven. Y me encanta. Hay jóvenes emprendedores que piensan en la idea de un buen negocio, pero uno de clase mundial, no un negocio para enriquecerse y que los lleve a pensar en el dinero que van a obtener, sino en uno que resuelve soluciones a necesidades sociales en sus comunidades. Son muchos los ejemplos. Añadir valor a la gente es el legado que uno deja y no lo que hay en una cuenta de banco.

Usted visitó varias veces Bolivia y mucha gente que busca inspiración lo sigue, pero también hubo momentos no tan gratos como su encuentro con el presidente Evo Morales, ¿qué recuerdo guarda?

Una entrevista inolvidable y, la verdad, los bolivianos no olvidarán ese momento. Esa no fue una polémica provocada. Fueron circunstancias que nos obligaron a hacer una entrevista que no tenía la intención de quedar de manera tan hostil y tensa.

Sin embargo, siempre agradeceré al presidente Evo Morales. Yo siempre digo que los seres humanos y nuestras sociedades se construyen desde la tolerancia, no importa que pensemos diferente. Hay que pensar diferente. En tu rareza está tu grandeza y cuando eres líder no eres uno del montón.

Esa entrevista fue una experiencia y ojalá, en algún momento, pueda estrechar la mano del presidente Evo Morales porque en estas cosas uno no se toma nada personal.

Si llegara ese momento de estrecharle la mano, como coach y no como entrevistador, ¿le daría algún consejo?

No. Yo no doy consejos a personas que no lo pregunten, esa lección la aprendí hace mucho tiempo. El consejo y el coaching se hacen a quien lo busca y en este caso (no lo haría), a no ser que el presidente me pregunte algo sobre liderazgo. Consejos no solicitados son consejos no escuchados.

Este lunes desde las 08:15, Ismael Cala tendrá contacto directo con los lectores de EL DEBER Digital a través de una charla que podrá disfrutar por la fan page en Facebook del Diario Mayor.

