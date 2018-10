Canciller Pary rechaza injerencia de chilenos que hablan de quién debería presidir Bolivia

El Canciller rechaza injerencia de chilenos que hablan de quién debería presidir Bolivia

La Paz, 4 de septiembre (Urgentebo).- Luego de que voces en Chile, como el expresidente Eduardo Frei, dijeran que su país dialogará con Bolivia cuando tenga un presidente electo dispuesto a la negociación, el Ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, dijo que dichas declaraciones son parte de la “injerencia política” chilena al Estado Plurinacional y manifestó que son los bolivianos quienes deciden quien será su gobernante.

Ayer, Frei señaló que “sería ideal” para los chilenos que Bolivia tenga un “presidente electo”, dispuesto a conversar y dialogar. Al respecto el jefe de la diplomacia boliviana en declaraciones al portal digital Urgentebo dijo: “Nosotros rechazamos estas aseveraciones, porque la decisión política de quien representan al país lo decide el pueblo boliviano. No aceptamos injerencia de ninguna manera en temas que son de interés de los bolivianos (…) quienes deciden, quién es o no el presidente de un país, somos los bolivianos y no actores externos”.

Otro de los políticos que mostró exitismo con el fallo que emitió por la CIJ en favor de los chilenos, es el presidente Sebastián Piñera, quien aseguró que “la vida es mucho más que Bolivia” e insistió que el país debe abandonar su aspiración de llegar algún día al océano Pacífico.

En relación a la consulta el Ministro de Relaciones Exteriores indicó que deber ser Chile y Bolivia los países que deben empezar a generar un ambiente de “paz y de convivencia pacífica”.

“El intentar direccionar con quién se dialoga o no es una posición netamente política o de injerencia política, que no contribuye a la buena relación, al respeto de la soberanía de los Estados”, insistió Pary.

El 1 de octubre, la Corte de las Naciones Unidas, por 12 contra 3, dictaminó que Chile no tiene la obligación de negociar con Bolivia una salida soberana al mar.

Bolivia acatará la decisión de la Corte aunque no la comparte. El presidente Evo Morales anunció que enviará a Holanda una carta de protesta porque Bolivia considera que los tribunos de La Haya cometieron ciertas contradicciones.

