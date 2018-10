Candidaturas-se-trabajan-para-las-elecciones-primarias

En Bolivia, los opositores analizan a posibles postulantes. Demócratas cuestiona ‘viejos políticos’. Guido Mitma, exlíder de la COB, se inscribe como militante al FRI.

Ref. Fotografia: Carlos Mesa se inscribe como militante del FRI.

Rumbo a las elecciones primarias, las candidaturas para los binomios presidenciales empiezan a trabajarse en los diferentes frentes políticos.

En ese marco, los Demócratas marcaron su posición oficial referente a las primarias y a la misma vez cuestionaron las postulaciones de políticos “del pasado”.

Posición. Rubén Costas, líder del Movimiento Demócrata Social (MDS) anunció que presentarán su propio candidato presidencial para las primarias y generales de octubre del 2019.

Rechazó que “políticos del pasado” busquen asumir el liderazgo de un nuevo gobierno.

Hizo referencia indirecta a la candidatura del expresidente Carlos Mesa y ahora candidato por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), para las primarias. “Bolivia necesita salir definitivamente de los viejos modelos, de los viejos gobiernos, que utilizando el nombre de la ciudadanía defendieron siempre los intereses del centralismo. El ciclo de los viejos gobiernos, de los viejos partidos se ha cerrado en Bolivia”, manifestó en su discurso, coincidiendo con el discurso que Mesa dio la pasada semana cuando se hizo pública la candidatura del exmandatario.

Afirmó que convocarán a líderes, organizaciones y plataformas, a construir la unidad de la oposición. “Eso sí, apartándonos del personalismo más propio del pasado que del futuro que Bolivia necesita”, señaló.

Análisis. Ante el pronunciamiento de los Demócratas y el discurso que se ha manejado en los últimos meses sobre una unidad para enfrentar al MAS en las elecciones generales del 2019, analistas ven caminos complicados y dispersos.

El analista político Paúl Artunduaga, considera que pueda deberse a una estrategia por parte de los Demócratas ante un posible éxito o rechazo en la negociación que sostengan con Mesa para concretar una alianza. “Observo dos caminos: Rubén Costas no dio nombre de Carlos Mesa, por estrategia, por una posibilidad de que pueda tener alianza con él, pero también se asegura ante un posible fracaso con Mesa en la negociación, por eso solo menciona viejos políticos sin nombrar, creo que ha tratado de ser un poco cauto”, dijo.

A su turno, Carlos Cordero señala que aún faltan varios meses para que se puedan concretar las alianzas entre los partidos políticos opositores. “Hay un plazo para presentar proyectos, creo que este tipo de discursos, son opiniones para posicionarse políticamente”, dijo.

Por su parte, Renzo Abruzzese señaló que la unidad será posible solo con un apoyo nacional hacia un candidato específico. “De otra forma, lo único que se lograría es facilitar la estrategia ‘divide que vencerás’; en este sentido creo que si Demócratas le retira el apoyo a Mesa, le estará haciendo un flaco favor a los anhelos democráticos de la ciudadanía”, remarcó.

Asegura que debe haber el renunciamiento de los intereses particulares de los políticos. “Si de lo que se trata es de evitar la continuidad ilegal de Evo Morales y salvar la poca democracia que queda, se impone una cuota de renunciamiento que haga posible cerrar el paso a las fuerzas totalitarias encarnadas en el MAS”, añadió.

Candidato. En tanto, Carlos Mesa, candidato del FRI, aseveró que el Gobierno del presidente Evo Morales y él mismo son el pasado porque no tuvieron la capacidad de entender el presente y proponer un futuro distinto. “Muchas cosas muy mal, muchas cosas regular, algunas cosas bien y algunos cambios trascendentales que son significativos y que no tiene uno por qué no reconocer”, dijo Mesa señalando que el tiempo de Evo Morales, de ser una opción, ya pasó.

El pasado lunes, Morales manifestó que el discurso de Mesa, al momento de anunciar su candidatura, es individualista puesto que habla solo de ciudadanos y no menciona a los movimientos sociales, de la ciudad y el campo.

Sobre esto, Mesa, aclaró al presidente Morales que el concepto de ciudadano hace referencia a las personas que tiene derechos políticos, tanto de las áreas urbanas y rurales.

Militantes. Por otro lado, Carlos Mesa se inscribió ayer en La Paz como militante del Frente de Izquierda Revolucionaria (FRI), e invitó a toda la población a hacer lo mismo para votar en las Elecciones Primarias.

Explicó, que con la inscripción al FRI, no se busca solo la militancia de ciudadanos para votar en las Primarias, sino también la adhesión a causas mayores.

El FRI acelera el proceso de inscripción de militantes, dado que tiene solo hasta el 24 de octubre para presentar la actualización de sus registros ante el Tribunal Supremo Electoral.

Lo que llamó la atención en la jornada de ayer, fue la inscripción de Guido Mitma, ex secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), como militante del FRI. “El país está cansado de tanto terror, de persecución política, de encarcelamiento a dirigentes que dicen la verdad, todo lo bueno para el Gobierno se ha convertido en malo y lo malo en bueno”, aseguró.

Mitma, durante su última etapa como líder de la COB, se mostró muy crítico con algunas de las decisiones del gobierno del MAS, lo que provocó finalmente su salida del ente sindical a inicios de este año. La decisión de Mitma fue cuestionada por miembros tanto del oficialismo y de la oposición, precisamente porque antes se declaraba un seguidor de Evo Morales.

