Cárdenas indignado por las amenazas que realizó el ministro Romero a un líder de una plataforma

Víctor Hugo Cárdenas exvicepresidente de Bolivia manifestó su indignación por las declaraciones del ministro Carlos Romero sobre el líder de una de las plataformas ciudadanas de Santa Cruz.

El ministro Romero que es quien debe velar por la tranquilidad y la seguridad de los ciudadanos. Hoy difamó y a amenazó a Oky Paniagua dirigente de una de las plataformas ciudadana de Santa Cruz, y eso no se puede permitir, es inaceptable, y no puede ocurrir dijo Cárdenas.

Su padre de Oky Melgar lleva 13 años en cama y el delito del cual lo acusa el ministro Romero ya fue dilucidado en la justicia, es un abuso que no lo puedo aceptar y le hablo al presidente Morales en Aymara y le digo que si no destituye al ministro Romero por este abuso es sera cómplice del mismo. Yo en carne propia he vivido esto, cuando quisieron quemar viva a mi familia por eso es que les digo que no podemos aceptar ni tolerar este tipo de abusos que hace el MAS.

Fuente de vídeo: No Mentirás. red PAT