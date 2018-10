La Paz.- Rommel Cardozo, persona quién consiguió la grabación donde la ex juez Pacajes afirma que sentención al médico Jhiery Fernández siendo inocente.

Afirmó que su intención al hacer público el audio no fue dañar a nadie y que sólo quería que se haga justicia con una persona inocente, aseguró que él no tuvo una relación amorosa con Pacajes como se divulgó, asimismo, dijo que al escuchar cómo la ex juez hablaba del caso fue que decidió grabarla y no fue algo premeditado.

Fuente: unitel.tv