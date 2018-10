Cardozo: “Soy víctima de persecución por denunciar un ilícito”

Romel Cardozo La Fuente, el responsable de la grabación de la exjueza Patricia Pacajes, fue aprehendido ayer en la tarde por el caso de presuntos delitos de violencia familiar psicológica contra la exjueza.

La fiscal Elizabeth Zambrana ordenó su aprehensión cuando Cardozo declaraba sobre esa denuncia en la ciudad de La Paz.

En el audio revelado por Cardozo, la exjueza Pacajes admitió que el médico Jhiery Fernández fue sentenciado sin pruebas suficientes en el caso del bebé Alexander.

“Pasó lo que imaginábamos que iba a pasar, estoy siendo víctima de persecución, todo por haber denunciado un ilícito. Imagínense, personas que deberían estar detenidas están completamente libres”, lamentó Cardozo, tras las rejas.

La abogada del detenido, Paola Arias, explicó a Erbol que la aprehensión se ordenó en el marco de la denuncia que puso la exjueza Pacajes, por violencia familiar psicológica cometida supuestamente cuando Cardozo la cortejaba.

La jurista criticó que Pacajes haya hecho la denuncia en septiembre, después de que se filtró su audio, argumentando hechos supuestamente ocurridos en mayo. Dijo que hay un direccionamiento en este proceso contra su defendido.

El jurista Boris Espinoza dijo a la red ATB que la imputación no llegó hasta las 18:00 de ayer y que recién se conocerá hoy. Se prevé que la justicia convoque a audiencia de medidas cautelares en las próximas horas. En tanto, Cardozo permanecerá detenido.

JHIERY DENUNCIA “CAZA DE BRUJAS”

El médico Jhiery Fernández denunció anoche que las personas que lo ayudaron están siendo víctimas de una “caza de brujas” en represalia por haber develado el mal manejo de la justicia en el país.

“Se inició la cacería de brujas. Qué más me pueden hacer, porque yo no tengo nada. Tengo miedo. Quieren perseguir a toda la gente que me ha apoyado. Pido garantías para todos los que me apoyaron. (Cardozo) Se ha arriesgado por mi persona sin conocerme, sólo por su valor civil de denunciar un hecho de injusticia”, dijo.

LA FISCALÍA IMPUTA Y PIDE CÁRCEL PARA PACAJES

El Ministerio Público imputó por presunto incumplimiento de deberes y pidió la detención preventiva de la exjueza Patricia Pacajes, acusada de “revelar” detalles del caso Alexander.

“Se ha solicitado la imputación formal (contra la exjueza), se está pidiendo la detención preventiva de la misma porque consideramos que hay riesgos”, informó el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco.

En un audio, Pacajes admite haber condenado sin pruebas al médico Jhiery Fernández por la supuesta violación del bebé Alexander. Por ello, el Consejo de la Magistratura destituyó a la jueza y le inició proceso penal y disciplinario. Ante esa situación, la exjueza presuntamente cayó en una depresión e intentó suicidarse, motivo por el cual fue internada en el psiquiátrico de Miraflores.

La semana pasada, Pacajes declaró en el psiquiátrico por este caso y acusó a Romel Cardozo de haberla drogado en varias ocasiones para grabar sus encuentros, en los que compartieron bebidas alcohólicas, cuando ambos sostenían una relación sentimental.