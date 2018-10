Carlos Aragonés: “Mala fe no es reclamar lo que a uno por derecho le corresponde”

Aclaró que peregrinó bastante ante la FBF para que le cancelaran los tres meses de sueldo que aún le deben. Dijo que los Bs 304.000 los determinó la autoridad competente. Añadió que Salinas casi ni lo atendió en este tiempo

MAURICIO CAMBARÁ F.

Tras haber fungido durante diez meses como el gerente de licencias de clubes, y también de entrenadores, Carlos Aragonés ha solicitado a la FBF el pago por tres meses de sueldo, que tras haber interpuesto la demanda -“luego de no haber obtenido respuesta”-, la cifra es de Bs 304.000, en la que se incluyen todos sus beneficios, más el 30% de una multa a la entidad. La autoridad competente citó a la FBF en tres ocasiones y luego de que el proceso marchara, ha dispuesto el congelamiento de las cuentas hasta que se cancele todo.

¿Quién determinó el monto?

Lo primero que quiero aclarar es que el monto no lo he determinado yo, sino la justicia, y es un monto en donde están incluidos todos mis derechos laborales y los tres meses de sueldo que me debe la Federación (FBF). Otro tema importante es que mi sueldo no lo pagaba la FBF, tenía un contrato con ellos, pero mi sueldo venía de fondos que la Conmebol destina justamente para que los países puedan implementar estos sistemas (licencia de clubes y entrenadores) que son fundamentales en el fútbol. Ojo que tenía a mi cargo dos gerencias.

En la conferencia de los abogados de la FBF, se dio a entender que usted está actuando de mala fe. ¿Qué es lo que ha pasado?

Por toda la documentación que les estoy mostrando (saca los informes, su contrato e incluso el memorándum de despido), eso cae por su propio peso. Mala fe no es reclamar lo que a uno por derecho le corresponde, mala fe no puede ser por la forma en que yo he trabajado -sin cobrar desde agosto de 2017 hasta marzo de 2018- y que se los comenté. Primero, antes de asumir la gerencia de licencias, me preparé por cuatro meses con dinero de mi bolsillo y asumí recién cuando me sentí preparado. Eso le dije a Marcos Peredo (expresidente de la FBF), para que después Carlos Ribera ratificara mi permanencia con todo su comité ejecutivo.

¿Qué pasó luego?

Mientras los dirigentes que se fueron y los actuales estaban en una feroz campaña por las elecciones, yo, Carlos Aragonés, trabajaba solito en la FBF y lo hice así durante siete meses recorriendo todos los clubes, asistiendo a congresos, todo con dinero de mi bolsillo, porque desde la FBF, en esos siete meses, no se me pagó un solo centavo. Es más, yo le pagaba a mi propia secretaria porque consideraba que tenía que tener ayuda para poder desarrollar un proyecto tan importante para el fútbol. Y les muestro el cheque (saca una fotocopia), en marzo de 2018 (la fecha del pago) de los siete meses de salarios atrasados. Tengo pruebas que de esa forma he tenido que trabajar.

Por la documentación que nos muestra, el 20 de junio lo despidieron y el 16 de julio le piden un informe. ¿Qué tipo de informe?

El informe que ellos me pedían (detalles de la presentación de las carpetas de todos los clubes) era el que les había presentado anteriormente. Ese informe se lo hice llegar a Marcelo Carballo cuando era secretario ejecutivo; significa que está en los registros de la FBF, lo pueden buscar ahí porque capaz que no saben dónde hay que buscar. Y también se lo presenté a todos los clubes. O sea, informes existen y están debidamente detallados. Es más, nosotros como gerente, en la nuevas normas que implementó la FBF, cada mes teníamos que presentar informes de nuestras actividades. Lo que me piden es algo incoherente, primero porque me despiden el 20 de junio y recién el 16 de julio lo solicitan después que me enviaron el memorándum. En esos días yo estaba tratando de cobrar el salario que me correspondía.

Se ha observado también su contrato, hasta 2020…

Algunas veces no sé cuál es el análisis que ellos hacen. Tener un contrato hasta el 2020 significa hacer un trabajo a largo plazo porque el sistema de licencias es algo fundamental para nuestro fútbol que vive un caos o en un desorden permanente. El tema de la licencia se va a implementar hasta el 2020 con requisitos que cada año van subiendo y que hay que desarrollar. Por eso me entusiasmé tanto con el sistema de licencias porque son requisitos que tienen que ver con la parte deportiva, que es lo fundamental; la parte jurídica, que es muy corta, no tiene mucha incidencia; la parte administrativa y la parte de infraestructura para los clubes. Y a partir de 2019 la parte financiera, que es el talón de Aquiles en Bolivia.

¿Qué puede pasar?

Vamos a tropezar con serios problemas porque los clubes están en una crisis financiera terrible, no sé cómo irán a hacer para presentar sus informes anuales debidamente auditados. Es un tema muy álgido, entonces después de haber entendido todo esto es que me entusiasmo tanto por este sistema de licencias. Por eso incluso puse plata de mi bolsillo para poder implementarlo, porque consideraba que era importante. Y les he demostrado a ustedes la cantidad de meses que estuve sin cobrar.

¿Habló con César Salinas a propósito de su situación?

Intenté, pero lastimosamente no tuve la respuesta. Él sabe que el día de la cena de gala que la FBF le brindó a la selección del 93 me acerqué para poder conversar; había intentado muchas veces hacerlo a través del teléfono para marcar una reunión. Ese día me dijo que no estaba exactamente al tanto de lo que pasaba y que se iba a reunir con el abogado para que le informe, y que me iba a llamar cuando esté en Santa Cruz. Vino, justamente en la fecha que me indicó, lo llamé en reiteradas oportunidades y una sola vez me atendió. Después me dijo que nos íbamos a reunir, pero nunca lo hizo.

¿Buscó el acuerdo usted?

Intenté de todas formas llegar a un acuerdo. Es más, ustedes vieron las tres citaciones que se le hizo a la FBF a través del Ministerio de Trabajo y nunca se presentaron. Y después dicen que ellos se acercaron a negociar amigablemente conmigo. Cuándo, dónde, en qué lugar. Si el que ha intentado acercarse siempre he sido yo, es más, con toda la voluntad posible, lastimosamente no tuve la respuesta adecuada.

¿Cómo toma el hecho de que se lo quiera hacer ver como el malo de la película?

Me da pena y tristeza que ellos no hubieran valorado mi trabajo y peor aún, que intenten desconocer mi trayectoria como jugador de clubes, de selección, de jugar en el extranjero, mi trayectoria como entrenador de todas las selecciones, director deportivo, asumí todos los cargos en la FBF, absolutamente todos, y me parece una falta de respeto que no tengan la valentía de reconocer todo eso y no decir que quiero cobrar algo que no me corresponde y que congelé las cuentas, perjudicando a la FBF. Las cuentas no las congeló Carlos Aragonés, las cuentas las congeló la autoridad competente.

¿Si en las próximas horas la gente de la FBF se comunica, acepta usted hablar?

Por supuesto, es lo que le dije en esa charla a César. No quiero entrar en un conflicto con nadie, quiero conversar como se tiene que conversar en el fútbol, hoy no se conversa, se pelea, el uno ataca al otro; si queremos mejorar tiene que ser a través del diálogo, del entendimiento. No tengo ningún problema en conversar.

Fuente: diez.bo