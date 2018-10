Carlos Lampe: ‘Espero con ansias que llegue mi debut’

Carlos Lampe tuvo ayer su primer día como jugador de Boca Juniors. Completó los exámenes médicos que había iniciado en Chile y cumplió su primera práctica en gimnasio.

“Estoy muy feliz, quiero disfrutar del Mundo Boca”, declaró en una entrevista publicada por el diario Olé. “Trataré de hacer historia en este club, al cual siempre seguí. Admiro mucho a (Carlos) Tévez y a (Roberto) Abbondanzieri, quienes junto a Luis Perea me firmaron un buzo cuando los enfrenté en 2004 con el Bolívar”, agregó el golero de la selección boliviana.

Marcas reproduce ahora una parte de esa entrevista realizada por el periodista Juan Martín Fernández Quintero.

— Te toca firmar con Boca en una situación atípica. A mitad de temporada y por un contrato de tres meses…

— Sí, pero la tomo de la mejor manera por el club con el que firmo. Obviamente que en principio son tres meses, pero por supuesto que uno llega con la intención de hacer bien las cosas y de poder quedarse. Sabemos la clase de institución que es Boca y a cualquier jugador le gustaría permanecer mucho tiempo.

— ¿Qué te genera llegar y, en poco tiempo, quizás tener la chance de saltar a jugar una semifinal de Copa?

— Uno siempre tiene que estar preparado para cualquier tipo de desafío. Si estoy llegando a Boca es porque he trabajado para ganármelo y estoy a la altura. Nadie me ha regalado nada. Tuve que escalar mucho para dar este gran paso en mi carrera. Me toca llegar y afrontar una instancia muy importante. Sé que mis nuevos compañeros hicieron un gran trabajo para alcanzarla. Ahora seré parte de lo que podamos conseguir.

— ¿Cómo lo viste a Boca a lo largo de la Libertadores?

— Lo vi bien. Boca es un equipo muy inteligente, con jugadores muy desequilibrantes y de mucha experiencia. Está claro que me toca llegar a un equipo de primer nivel, que viene haciendo bien las cosas y que por algo está en la semifinal.

— ¿Llegas en el mejor momento de tu carrera?

— Sí, obviamente. Estos últimos años he tenido un buen nivel, muy parejo y regular. Por cosas de la vida en enero me tocó seguir en Huachipato, pero había tenido ofertas importantes para poder salir del club. En ese entonces no se pudo llegar a un acuerdo y me quedé, pero no bajé mi nivel ni me desmotivé. Le seguí metiendo, seguí entrenando de la misma manera y demostrando. Me toca llegar a Boca en un momento muy bueno, con una buena madurez.

— ¿Cómo te defines? ¿Cuáles son tus fuertes como arquero?

— Soy un arquero que se adapta a las necesidades del equipo. Puedo brindar diferentes aptitudes dependiendo de la situación y del rival. Siempre trato de estar muy concentrado en el juego por si tengo que salir a cortar una pelota. Buscó dar mucha solidez y confianza en las pelotas aéreas. Me ha tocado pasar muchas experiencias en los diferentes equipos que he estado. Por ejemplo, en algunos se me exigió salir jugando y en otros, cuando la presión era alta, me pedían que la saque con un pelotazo. Entonces creo que estoy preparado para adaptarme a lo que necesite el equipo y a lo que me pida Guillermo (Barros Schelotto, el entrenador).

— Te toca competir el puesto con Rossi, quien hace poco volvió al arco tras la lesión de Andrada…

— Sí, voy a pelear el puesto contra un gran arquero, no por nada ha llegado a este club. Rossi ha salido campeón, viene jugando y sabe lo que es Boca. Va a ser una competencia sana. Si le toca jugar a él, yo lo voy a apoyar a full, y si me toca a mí, seguro que también recibiré su apoyo, ya que vamos a estar detrás del mismo objetivo los dos. Tenemos que tirar para adelante juntos. Él es un buen arquero que, al igual que todos los que jugamos en esta posición, tiene cosas que corregir. En nuestro puesto se aprende constantemente y se mejora día a día.

— ¿Cómo te prepararás para pelear por un lugar entre los titulares?

— Obviamente que en los equipos grandes como Boca hay muchos jugadores de buen nivel en los mismos puestos y al entrenador se le genera un lindo problema a la hora de armar el 11. Y esos problemas uno se los provoca en los entrenamientos, en el día a día. Ahí es donde empieza mi trabajo para pelear cabeza a cabeza por un lugar. Seguro que todos los futbolistas están muy capacitados para jugar las semifinales y Guillermo definirá lo mejor para el equipo. Nosotros tenemos que apoyar la decisión que tome y tirar para el mismo lado.

— Vas a jugar por primera vez en La Bombonera…

— Sí, es una de las pocas canchas de importancia de Sudamérica que no he tenido la oportunidad de conocer. El hecho de debutar en La Bombonera y tener toda esa gente de mi lado me genera una expectativa especial. Porque siempre que me tocó jugar en ese tipo de estadios tan emblemáticos, fue de visitante y con toda la gente en contra. Ahora, ser parte del Mundo Boca, de ese estadio que está siempre repleto y que canta todo el partido, me causa mucha expectativa. Me motiva el momento del debut y espero con ansias que llegue la hora de vivir esa experiencia.

— ¿Practicaste otros deportes, además del fútbol?

— Sí, yo siempre fui muy deportista desde chiquito. Mis padres nos incentivaron a mis hermanos y a mí para que practiquemos diferentes deportes. Hice taekwondo y a los 12 años fui campeón nacional. También jugué al básquet, deporte en el que fui seleccionado para las categorías menores de la selección boliviana. Y es más, jugando para la Primera División de mi club de Santa Cruz de la Sierra tuve la oportunidad de enfrentar a Boca en un campeonato sudamericano. Todo lo hacía paralelamente al fútbol, claro. Pero a los 18 años tuve que inclinarme por una sola actividad y decidí quedarme con el fútbol, ya que siempre fue mi pasión. Y sí, soy arquero desde los siete años…

La Razón Digital / Rafael Sempértegui / La Paz