Carlos Mesa: “El gobierno del Presidente Evo Morales y él mismo son el pasado”

El candidato explicó que en este contexto el pasado no se interpreta de manera cronológica o mediante un punto de quiebre porque sería incorrecto, sino “en función de la propuesta que tienes”.

Expresidente Carlos Mesa. Foto: La Nación.

La Paz, 9 de octubre (ANF).- El candidato presidencial por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI) y actual vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, aseveró este martes que el gobierno del presidente Evo Morales y él mismo son el pasado porque no tuvieron la capacidad de entender el presente y proponer un futuro distinto.

Al ser consultado Mesa, en el programa Cabildeo de radio Líder, si el pasado es él o el presidente Evo Morales, respondió: “¿Quién es el pasado? aquel que no tiene la capacidad de entender el presente y proponer un futuro distinto, y en ese sentido no me cabe la menor duda de que el gobierno del presidente Evo Morales y el propio Presidente son el pasado”.

Mesa afirmó que el actual Gobierno hizo lo que tenía que hacer: “muchas cosas muy mal, muchas cosas regular, algunas cosas bien y algunos cambios trascendentales que son significativos y que no tiene uno por qué no reconocer”, pero el tiempo de Evo Morales, de ser una opción, ya pasó.

El candidato explicó que en este contexto el pasado no se interpreta de manera cronológica o mediante un punto de quiebre porque sería incorrecto, sino “en función de la propuesta que tienes, de lo que has hecho y de las posibilidades de oferta de futuro que tú tienes”.

El gobierno del presidente Evo Morales llama políticos tradicionales y parte del pasado a todo aquel que estuvo involucrado en los gobiernos anteriores a 2006.

Mesa se perfila como principal contendor en las elecciones generales de 2019 frente a un Morales que por Constitución no está habilitado para candidato y al que se le exige el respeto al resultado del referéndum del 21 de febrero de 2016 que le dijo no a una nueva repostulación. El Presidente fue habilitado de manera indefinida por un fallo cuestionado del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“La descalificación por la descalificación a mi no me gusta, en ese sentido creo que el presidente Evo Morales y él mismo es pasado”, remarcó Mesa.

Nota relacionada: Mesa se inscribe al FRI y afirma que el MAS no tiene más que ofrecer