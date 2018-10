Caso Alexander: médico Jhiery Fernández deja la cárcel de San Pedro

Familiares y amigos de Fernández se apostaron a las puertas del penal para recibirlo con abrazos y flores. La justicia dispuso su detención domiciliaria el 3 de octubre.

El médico Jhiery Fernández dejó la cárcel de San Pedro de La Paz este miércoles, aproximadamente a las 15:20, luego de permanecer casi cuatro años detenido, sentenciado a 20 años de prisión por la jueza Patricia Pacajes, acusado de supuesta violación al bebé Alexander. La justicia dispuso la detención domiciliaria del médico hace una semana, después de que se filtrara a la prensa un audio en la que se revela su inocencia.

Familiares y amigos de Fernández se apostaron a las puertas del penal para recibirlo con abrazos, flores y cánticos. El caso también acaparó la atención de la prensa en el país.

Una vez fuera del penal, Fernández manifestó que hizo muchos amigos en la cárcel y relató que los mismos custodios del penal de San Pedro sabían sobre su inocencia y le decían ‘que si fuera por ellos lo dejaban en libertad’. “Estuve cuatro años lejos de mi familia, es como un sueño estar fuera”, manifestó, en contacto con la prensa.

“Lo primero que quiero hacer es estar con mi familia y compartir un plato de comida. Estar con ellos, después de estar casi cuatro año en la cárcel”, expresó. Mientras tanto, la gente coreaba: “Jhiery es inocente, se hizo justicia; Jhiery es inocente, se hizo justicia; Jhiery es inocente, se hizo justicia”.

Sobre los jueces y fiscales que lo condenaron, el médico afirmó que no les guarda rencor, pero les pide que se disculpen de manera pública. “Me parece que no serán valientes, yo no estoy libre del todo, espero que, así como me perjudicaron, pueden tener el valor de reconocer que se equivocaron”, acotó.

El 3 de octubre, la Sala Penal Tercera del Tribunal Departamental de La Paz determinó la detención domiciliaria del médico.

