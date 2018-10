Clubes y marketing deportivo un camino largo hasta la profesionalización

Los especialistas opinan que se deberían llevar acciones para conseguir nuevas marcas en el deporte nacional.

Sin dinero ninguna entidad podría subsistir, menos aún en el mundo del deporte. Pero no se consiguen fondos por magia y ya es cada vez más difícil que un amigo pueda hacerte el favor para salir de algún bache económico y te rescate de la urgencia. El marketing deportivo está para eso; un plan que te genere ingresos, podrás crecer junto a una marca y generar vínculos con tu gente, tu hinchada y tus socios. En Bolivia si bien se conoce aún no se aplica a cabalidad, los clubes están enfocados casi únicamente en la captación de nuevos socios y en fomentar sus divisiones menores, en tanto otros, están sumergidos en una crisis económica que ni tiempo tienen para ver eso. A opinión de especialistas y gente que trabaja en desarrollar el marketing deportivo en el país, aún falta un cambio de mentalidad, un nuevo chip que permita creer que para conseguir una marca se necesita gestionar, planificar, ejecutar y medir, además de leyes que fomenten el apoyo al deporte.

Una mirada desde los especialistas. “A nivel internacional existen leyes donde el gobierno de estos países fomenta para que las empresas inviertan en el área social y deportiva. Existen leyes donde mediante el apoyo al deporte o a fundaciones podés disminuir tu IUE, que el impuesto a las utilidades. Entonces, si en nuestro país pudiéramos desarrollar alguna ley que pueda favorecer a estos los clubes, será un mix para todos lados. La plata que hoy las empresas privadas lo ponen a impuestos tengan la posibilidad de ponerlo en el deporte”, señaló Julio Herrera, uno de los propietarios de SEA, empresa especializada en marketing y gestión deportiva. Ese es uno de los problemas que ve Herrera en Bolivia. Al ser consultado sobre la actual Ley de Deporte, enfatizó: “La ley del deporte es un documento muy bien escrito pero no tiene ninguna aplicación, porque nadie la aplica ni entidades públicas y privadas. Nadie la conoce en detalle. Creo que faltaría un punto que sería muy importante; incluir al sector privado. Hoy por hoy de ahí sale la plata”.

Para Daniele Stabile, también propietario de SEA, el problema pasa porque los clubes no cuentan con el personal suficiente para llevar adelante acciones y estrategias de marketing. “Para hacer gestión es con personal, pero con poco se puede realizar. Por ejemplo, los clubes no tienen un equipo estructurado de marketing. Con poco lo están haciendo bien, pero muchas veces no alcanza”, aclaró Stabile. No se quedó ahí, también señaló un tema cultural en el hincha y socio nacional: ser resultadista. “El hincha acá en Bolivia es muy resultadista y espera que gane su equipo para aportar. En otros países, todos están abonados, sin importar cómo les esté yendo. Hay que tener una estrategia clara. Cada temporada hay que cambiarla. Todas las temporadas la captación de socios es lo mismo”.

Para profundizar, el argentino Gerardo Molina, especialista y presidente de la empresa Euroméricas, manifestó que los clubes nacionales no cuentan con un plan de marketing deportivo. “En Bolivia vemos más clubes con pasivos que están intentando sin un plan de marketing deportivo buscar fondos económicos de amigos, inversionistas o cambian sus dirigencias. La solución y la llave es aplicar un plan de marketing deportivo que consiga dinero, que sea rentable, sostenible y medible. hoy sin marcas no hay deporte. Pensar en un club que no tiene patrocinio o tenga patrocinio locales sin más, estamos en problemas. Las marcas potencian un acuerdo de transacción comercial”, dijo Molina.

Su principal acción va dirigida a la captación de socios. “Si Oriente tuviera un masa societaria activa de 20 mil podría pagar todos los meses la plantilla del primer plantel”, fueron las palabras de Raúl Calabi, gerente de marketing albiverde. No obstante, los refineros tienen 7 mil activos. “El socio te da entre un 30 y 35 por ciento de lo que entra al año al club. Somos el club con más socios activos en Bolivia”, agregó. Consultado sobre las estrategias que utilizan, Calabi informó que manejan las redes sociales y alianzas con empresas estratégicas. “El tema de los sponsores en la camiseta genera el 30 por ciento en ingresos. Le tenéis que dar un retorno de la inversión que está haciendo. Le mostrás cuántas veces sale su marca en los medios, en las poleras que vendemos. Además, les damos jugadores para que puedan utilizarlos como imagen. Nosotros manejamos nuestras redes sociales. La página oficial tiene cuatro años aproximadamente, está verificada por Facebook. Tenemos alrededor de 165 mil fans. Gastamos en publicidad para potenciar la página”, finalizó Calabi.

Por su parte, Fernando Cuéllar, gerente administrativo de Blooming, afirmó que también se centran en la captación de socios, asimismo, en el fomento de las divisiones menores, tiendas de productos y redes sociales. “Tuvimos alrededor de 7 mil socios el año pasado, pero los resultados deportivos son los que mandan.

Cuál es la ventaja que tiene Blooming. No solo te oferta lo que pasa por lo pasional, tenemos una sede y tiene todas las comodidades como cualquier club social. Además, te permite entrar al estadio . Tenemos una red de descuentos con diferentes empresas desde restaurantes hasta gimnasios”, confirmó Cuéllar. “Estamos compartiendo ese sentido de pertenencia al club con nuestras divisiones inferiores, ellos son los futuros hinchas y socios del club. Tratamos también de estar activos en las redes sociales. cada vez que tenemos buenos resultados aprovechamos para hacer alguna acción”, comentó Cuéllar.

Buscan romper el molde. Royal Pari contrató una empresa extranjera para que pueda llevar un proyecto sin precedentes en el fútbol nacional: la profesionalización del marketing y gestión deportiva en el país. “Nuestro objetivo es lograr grandes experiencias vivenciales a través de microrrelaciones. Significa que para generar grandes experiencias no puedo hacer campañas masivas. No puedo ir a decirle a todo el mundo “Asóciate”. Si la hago en las redes sociales tengo un perfil más individual. El marketing masivo está desapareciendo por un marketing mucho más personalizado que lo está capturando el marketing digital. Por eso el fútbol y deporte no fue ajeno al advenimiento de esta revolución digital. Por medio de las redes sociales, el hincha está más cerca que nunca del ídolo, del jugador, del equipo”, acotó Molina. Para ello elaboraron un proyecto con el nombre de “Royal Pari Master Plan” que cuenta con ocho líneas maestras: un programa de derechos deportivos “Patrocinios Royal Pari y “Súmate, sé uno de nosotros”; otro dirigido para nuevos socios “Únete sé uno de los nuestros”; un tercero más institucional destinado a la creación de escuelas de fútbol en Santa Cruz y alrededores; un cuarto para detectar nuevos talentos deportivos; el programa Fair Play “No a la violencia”; la reeducación deportiva, es decir, pasar del deporte de ocio al federado; otro que se basa en la aplicación de nuevas tecnologías para el desarrollo de estrategias digitales de sustentabilidad; por último, un programa de alianzas entre instituciones y sociedad civil para que los clubes aporten con el fútbol a crear valor social y cultural con planes comerciales de ingresos genuinos. “Sabemos que la calidad de los clubes depende de la calidad de vida de mucha gente. Y la creación de valor social, económico y cultural. Los temas importantes de la sociedad deben tener la intervención comprometida y articulada para crear consensos que nos permitan innovar y garantizar el desarrollo con equidad e inclusión. Valores personales y familiares, innovación, ética comunitaria y profesionalización para un plan llamado para comenzar por transformar el deporte en Santa Cruz es la finalidad, creemos que es preciso hacerlo porque el cambio no puede esperar más tiempo en todo el país”, sentenció Molina.

La evolución del marketing deportivo en la historia

El deporte se ha convertido en una industria prácticamente, que genera entre 480 y 620 mil millones de dólares cada año. Esto incluye la construcción de infraestructura, el dar licencias para productos y los eventos deportivos en vivo. La industria deportiva en Estados Unidos únicamente constituye dos veces el tamaño de la automotriz y siete veces la cinematográfica. Las raíces del marketing deportivo en Estados Unidos pueden encontrarse en 1850 y 1860, cuando muchos negocios, notando la popularidad de los deportes, trataron de crear ligas para mejorar sus oportunidades comerciales.

Tips para clubes

• Cuenta tu historia de la institución.

• Define el sentimiento que genere tu club deportivo.

• Encuentra a los ídolos y explota tu imagen.

• Cuida la imagen de tu institución.

• Tómate el tiempo para escoger al patrocinador correcto.

• Lleva a cabo campañas en línea y fuera de línea.

• Contrata a una agencia publicitaria para idear mejores anuncios publicitarios

• Crea eventos deportivos..

• Incluye a los fanáticos en algunas decisiones deportivas

• Lanza las promociones cuando te convengan.

'El trabajo fundamental para consolidar más rápidamente hinchas es por medio de los niños y la familia desde las escuelas de fútbol'.

Gerardo Molina

Propietario de Euroméricas

'Se necesita gestión y al hacer gestión generas oportunidades de gestión para terceros. Hablamos de empresas privadas y públicas'.

Julio Herrera

Propietario de SEA

Fuente: eldia.com.bo