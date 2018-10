Cochabamba: familia recibe amenazas de muerte por denunciar a presunta pandilla

El problema de las pandillas en Vinto continúa. Pese a que las autoridades municipales niegan su presencia y hablan de “grupos de consumo” de alcohol y drogas, hay una familia que está amenazada de muerte por los integrantes de una de esas bandas, por lo que decidió huir del lugar para ponerse a buen recaudo.

El fin de semana pasado, se registraron dos casos que alarmaron a todo el departamento. Uno de ellos es el caso de Alfredo P. R. (14), un adolescente que fue amenazado de muerte por Primitivo T. V. (19), alias el “Diablo”, y su pandilla. A Alfredo también le hicieron una marca en forma de estrella en el pecho utilizando una navaja. Lo obligaban a vender marihuana, de lo contrario, además de él, su familia moriría.

El segundo caso se trata de una pelea entre pandillas que se produjo en una fiesta religiosa, que terminó con la muerte de un joven de 19 años identificado como Jesús V. y resultó herido Daniel Q., ambos eran testigos de la muerte de María Isabel Peralta (14), quien se presume murió por un conflicto de poderes entre pandillas en el sector de Chulla.

En relación al primer caso, el pasado viernes 5 de octubre, los padres de Alfredo, al ver la herida de su hijo y conociendo que había sido amenazado por esa pandilla, decidieron acudir a la Policía para denunciar el hecho, pese a que el menor no quería por temor a más represalias.

Además de Primitivo T. V., alias el “Diablo”, fueron denunciados Wilder G. V (16) y Crispín Cristian P. M.(14), ante la Policía y el Ministerio Público por las lesiones causadas a Alfredo.

La víctima relató en su declaración ante la Policía: “Wilder sujetó mis brazos en la espalda, mientras Primitivo saca un estilete, me levantó la polera y empezó a cortarme, me dijo que si no le hacía caso, mataría a mi familia y a mí también. Mientras me cortaba, me dio tres opciones: matarme ahí mismo —ya tenían una fosa común preparada—, la segunda opción era matar a toda mi familia —describió a todos mis hermanos, a mis papás, dónde trabajan, dónde estudian mis hermanos menores—, y la tercera opción, matar a cinco soplones o sapos”.

Tras la denuncia, la Policía realizó un operativo y logró aprehender a los tres denunciados, pero sólo el “Diablo” fue enviado a la cárcel San Pablo de Quillacollo, con detención preventiva por los delitos de lesiones graves y gravísimas y asociación delictuosa.

Pese a ello, la familia de Alfredo, desde ese día, recibe amenazas de muerte y, aunque solicitó ayuda y protección al comandante regional de Quillacollo, Iván Luque, para continuar con el proceso, decidieron irse del municipio y cambiar a sus hijos de colegio.

El padre de la víctima también declaró ante la Policía y dijo que tuvo que obligar a su hijo a sentar la denuncia.

“No quería venir porque tienen miedo, teme por nuestra seguridad. El ‘Diablo’ le dijo que si denunciaba, terminaría con toda nuestra familia y que no le tenía miedo a la Policía porque ya habría hecho cosas similares”.

LA ALCALDÍA DICE QUE SON “GRUPOS DE CONSUMO”

El coordinador de Seguridad Ciudadana del municipio de Vinto, Henán Cueto, descartó ayer la existencia de pandillas en este municipio.

“Existen grupos de consumo de drogas y alcohol. Hasta la fecha, hemos detectado a cuatro grupos de consumo, cada grupo tiene de 10 a 15 integrantes”. Detalló que las pandillas se dedican a delinquir y “los grupos de consumo se comportan dependiendo a su reacción”, dijo.