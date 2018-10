Cómo entender aún más el marketing desde 7 frases del gran Steve Jobs

Hay personalidades que a lo largo de los años siguen marcando un antes y un después en diferentes sectores. El gran Steve Jobs, por ejemplo, destaca por crear una de las compañías más exitosas en el área tecnológica, Apple. En parte, los buenos resultados han venido luego de implementar ciertas estrategias y el propio Jobs reveló algunas de ellas con grandes tips que no debes dejar pasar si te dedicas a esta increíble profesión.

Durante su carrera, el creador de Apple dejó cientos de frases de gran valor, pero a continuación conocerás 7 adaptadas en el mundo del marketing. Presta atención a cada una de ellas para que las pongas en práctica en tu negocio o proyecto empresarial.

Frases de Steve Jobs relacionadas con el marketing

• “Inventemos el mañana en lugar de preocuparnos sobre qué ocurrió ayer”

• “Que me despidieran de Apple fue la mejor cosa que podía haberme pasado. La pesadez de ser exitoso fue reemplazada de nuevo por la ligereza de ser un principiante. Me liberó para entrar en uno de los periodos más creativos de mi vida”

• “La mayoría de las personas piensa que el diseño es una capa, una simple decoración. Para mí, nada es más importante en el futuro que el diseño. El diseño es el alma de todo lo creado por el hombre”

• “Algunas personas proponen: «Dales a los clientes lo que quieren». Pero esa no es mi postura. Nuestro trabajo consiste en averiguar qué van a querer antes de que lo sepan. Creo que fue Henry Ford quien dijo una vez: “Si les hubiera preguntado a mis clientes qué querían, me habrían contestado: “¡Un caballo más rápido!”. La gente no sabe lo que quiere hasta que se lo enseñas. Por eso nunca me he basado en las investigaciones de mercado. Nuestra tarea estriba en leer las páginas que todavía no se han escrito”

• “No puedes preguntar a los clientes qué es lo que quieren y luego tratar de dárselo. En el momento en que lo fabriques querrán algo nuevo”

• “Estoy convencido de que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los no exitosos es pura perseverancia”

• “Creo que nos estamos divirtiendo. Creo que a nuestros clientes realmente les gustan nuestros productos. Y siempre estamos tratando de hacerlo mejor”

Cada frase es puntual y es importante prestar atención a las oraciones para poder llevarlas al campo laboral con resultados exitosos.

Fuente: wwwhatsnew.com