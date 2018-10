Conade no permitirá que políticos discursen en el cabildo, eso incluye al FRI de Mesa

“De ninguna manera queremos que haya, si vale la palabra, alguna insinuación si quiera en esa palestra (del cabildo) podría ser utilizada políticamente”, dijo el ex Defensor del Pueblo de Bolivia, Rolando Villena.

La Paz, 08 de octubre (Urgentebo).- El Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) no permitirá que representantes de partidos políticos suban a la palestra y discursen en el cabildo del miércoles 10 de octubre, porque ese escenario no es para que las siglas tomen protagonismo, afirmó el ex Defensor del Pueblo Rolando Villena.

“De ninguna manera queremos que haya, si vale la palabra, alguna insinuación si quiera en esa palestra (del cabildo) podría ser utilizada políticamente, por ninguna facción política, eso hemos dicho muy claro y ha sido parte de toda la reflexión y las organizaciones que se han movido en torno a esta línea de acción”, acotó.

En la presente jornada, Conade convocó a la población a participar en las marchas y el cabildo que se realizarán el miércoles, día que se celebrará 36 años desde que se recuperó la democracia en el país. En este sentido, Villena pidió a los políticos que participen en la manifestación no ir con los colores que representan a sus siglas, puesto que se trata de un evento cívico y no electoral.

“Los partidos políticos están en el derecho de asistir y participar, pero siendo parte de la movilización, estarán sentados donde corresponde pero no en la palestra, eso quiero dejar claramente establecido porque llegamos a ese acuerdo”, detalló.

Al respecto, el candidato a la presidencia por el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, indicó que participará de las movilizaciones del 10 de octubre pero que de ninguna manera tratará de sacar redito y protagonismo de la manifestación.

Urgentebo.com