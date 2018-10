Crisis en el Tribunal Electoral pone en riesgo la democracia en Bolivia

El especialista Carlos Cordero anotó que después del fallo de la Corte de La Haya negativo a los intereses estatales, la figura electoral cambia para el gobiernista MAS.

Crisis en el TSE pone en riesgo la democracia

VOCALES DEL TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL DE BOLIVIA.

La renuncia del vocal José Luis Exeni y el bloqueo técnico que se podría dar en Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral (TSE) ponen en riesgo la misma democracia boliviana, alertó Carlos Cordero, politólogo.

“Hay una crisis de institucionalidad, la renuncia del señor Exeni ha provocado esto, lo cual está poniendo en riesgo a la propia democracia; el primer gran efecto es que el TSE está en este momento en una especie de bloqueo técnico, porque tres vocales pueden decir blanco y los otros tres pueden decir negro y no hay quien dirima”, dijo Cordero.

Desarrolló su punto de vista del porqué estaría en riesgo la misma democracia, dijo esto en el sentido en que ante la crisis de la entidad electoral podría aplazarse los tiempos y cumplimiento del calendario electoral.

“Ahora por qué está en riesgo la democracia, esta crisis podría evitar que el TSE no puede administrar el proceso electoral 2019 y corremos el riesgo de no cumplir el calendario electoral, y esto significa que Evo Morales cuando entregue el poder el 22 de enero de 2020 y ante la falta de un presidente electo, se debe constituir un Gobierno de transición”, señaló.

Ante estas hipótesis que plantea Cordero, resalta, según su análisis, que detrás de la crisis del TSE puede haber un cálculo político, porque la situación fue otra antes del fallo de La Haya y ahora que se fracasó, hay otro escenario.

“Creo que todavía hay un cálculo político, en función a La Haya y el fallo porque si hubiera sido favorable, su popularidad se habría disparado y Evo Morales estaría contento por ser candidato, pero como fracasó el fallo en La Haya y esto significa el fracaso de Evo Morales, entonces si el MAS a elecciones será para perder”, expuso Cordero.

En ese sentido, dijo el analista que el Movimiento al Socialismo (MAS) ya no quieren elecciones, porque pueden controlar desde la Asamblea Legislativa el Órgano Electoral, ya que la renuncia del exvocal Exeni no es casual, más bien parece que forma parte de una estrategia para desordenar el país.

“Entonces ya no quieren elecciones, antes querían para reproducir el poder pero hoy saben que van a perder, entonces lo mejor es que no haya elecciones porque desde la Asamblea Legislativa pueden controlar el Órgano Electoral, la renuncia de Exeni no es una casualidad, forma parte de un plan estratégico para desordenar el país”, aseveró Cordero.

Por lo tanto, según las conclusiones del análisis que hizo Cordero, el MAS y el Presidente prefieren evitar las elecciones y por eso se genera crisis en el TSE para que esto entorpezca la aplicación del calendario electoral 2019, y salir airoso con un gobierno transitorio que dicte amnistía y puedan participar todos, incluso Evo Morales.

“Llegará el 22 de enero de 2020 y Evo entregará el poder a un gobierno transitorio, y eso lo decide la Asamblea, todos pueden ser candidatos, se dictará una amnistía, porque Morales estará un año fuera del poder; es una salida a lo boliviano, somos muy creativos, no olvidemos que Víctor Paz Estenssoro y otros se salvaron con gobiernos de transición”, concluyó.

El Diario / La Paz

Nota relacionada: Empate entre institucionalistas y “afines” al Gobierno, ¿señal de crisis en TSE?