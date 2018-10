“Cuando la gente habla del estereotipo del concurso de belleza, habla desde el desconocimiento”

– En este camino a la corona hay una larga preparación que casi siempre comienza mucho antes que uno decida ingresar en este mundo. El entrenamiento básicamente consiste en diferentes clases como maquillaje, pasarela, peinado, oratoria, imagen, cultura general e idiomas. También modifique mi estilo de vida hacia una alimentación saludable completándolo con una rutina de actividad física que modificó mi forma de pensar y actuar. No sólo por una cuestión estética, sino porque me ayuda a mantener un estado de salud apto para las actividades que debo desarrollar. Ahora me siento cómoda con mi cuerpo y aliento a los demás a adoptar este tipo de cuidado personal.