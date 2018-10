Denuncian que funcionarios son obligados a registrar militantes para el MAS

Funcionarios de diferentes entidades del Estado denunciaron que fueron obligados a registrarse como militantes del MAS y que, ahora, son forzados a salir a las calles para inscribir a nuevos partidarios. El masismo rechazó aquellas acusaciones.

“Primero, nos obligaron a inscribirnos, luego debíamos llevar al menos dos familiares a que se registren como militantes; ahora debemos salir a la calle para registrar a nuevos simpatizantes”. Así denunció un servidor público, que pidió reserva de su nombre para evitar represalias, como el despido de su fuente laboral.

Las organizaciones políticas tienen 13 días más para inscribir a nuevos simpatizantes. El 24 de octubre deben entregar los libros de registro de militantes al Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto de cara a las inéditas elecciones primarias previstas para el 27 de enero de 2019.

El artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas establece que en las internas participarán exclusivamente militantes registrados en los libros de cada partido político.

Ante “los escasos” 13 días, el MAS intensificó el registro de militantes. De acuerdo a la denuncia, cada fin de semana un grupo de funcionarios públicos debe instalar una mesa de registro en “puntos estratégicos”.

De acuerdo al documento al que accedió Página Siete, servidores del Ministerio de Culturas están encargados de inscribir militantes en El Alto.

Por ejemplo, del 3 al 7 de octubre los servidores de ese despacho inscribieron partidarios en la “feria grande el Kenko, en la zona 6 de Agosto, por Villa Tunari, teleférico Rojo, Chacaltaya, Plaza Libertad, Río Seco, Feria Litoral Cosmos 79 y Cruce de Villa Adela”.

En otras entidades del Estado -según la denuncia- optaron por entregar los libros de registro a los funcionarios. “Debemos registrar a nuestros familiares, muchos se niegan, por ello opté pagar a un joven para que inscriba”, relató otro servidor.

El Día de la Democracia este medio evidenció que funcionarios registraban militantes mientras transcurría el acto oficialista en la Plaza Mayor.

Por otro lado, en un video que circuló en redes sociales se ve que en el registro de militantes del masismo también se practica algo que los opositores calificaron de “prebendalismo”. Según se observa en el registro audiovisual los oficialistas regalan una bolsa de fideo a quien estampe su firma en el libro de militantes.

Ante todas las denuncias, la diputada del MAS Concepción Ortiz afirmó que los acusadores son “gente resentida” y que, más bien, aquello prueba que en las instituciones estatales no todos son afines al Gobierno. Aseguró que quienes se registran al masismo lo hacen de manera voluntaria.

“A nadie se ha obligado, tampoco a nadie le hemos obligado a que llene libros, ni hemos dado regalos, si queremos dar regalos será voluntario, no con condiciones. El principio del MAS no es el prebendalismo, no partimos de eso”, aseguró Ortiz.

El MAS, que inició la inscripción en mayo, anunció que tiene previsto entregar al TSE los libros de registro hasta el 15 de octubre.

Registro de libros

Registro Los partidos políticos están contra el tiempo, pues deben entregar los libros de registro de militantes hasta el próximo 24 de octubre, como establece la Ley de Organizaciones Políticas.

Los partidos políticos están contra el tiempo, pues deben entregar los libros de registro de militantes hasta el próximo 24 de octubre, como establece la Ley de Organizaciones Políticas. Norma El numeral 3 de la primera disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas determina que los frentes que estén en plena actualización de partidarios deben presentar sus registros 95 días antes de la realización de las elecciones primarias.

El numeral 3 de la primera disposición transitoria de la Ley de Organizaciones Políticas determina que los frentes que estén en plena actualización de partidarios deben presentar sus registros 95 días antes de la realización de las elecciones primarias. Internas La norma establece que sólo militantes participarán en la votación prevista para enero de 2019.

Bartolinas quieren Evo hasta 2050

Segundina Flores, secretaria ejecutiva de la Confederación de Mujeres Originarias, Indígenas y Campesinas “Bartolina Sisa”, proclamó ayer al presidente Evo Morales como candidato presidencial para las elecciones de 2019.

“Hoy, en día de la mujer boliviana, proclamamos al presidente Evo Morales como nuestro candidato único de todas las mujeres bolivianas del campo y de la ciudad”, indicó Flores durante un encuentro nacional de mujeres en Cochabamba.

La ejecutiva de las Bartolinas pidió a las todas las mujeres seguir apoyando al Presidente para que continúe gobernando el país, incluso hasta el 2050.

“Compañeras, al hermano Presidente (tenemos que) apoyar todas desde este encuentro nacional para que siga gobernando el 2020, 2030, 2040 y 2050, (queremos) que siga siendo el Presidente de nuestro país”, manifestó Flores, reportó ANF.

Punto de vista

Fabrizio mariaca Cientista político

Este accionar es reflejo de la cultura política que hay en Bolivia

Es recurrente este tipo de denuncias y comentarios sobre la obligatoriedad de los servidores públicos, tanto de oficialismo como de oposición, de participar en determinadas manifestaciones y actividades.

Esto no es otra cosa que el reflejo de la cultura política que existe en Bolivia, donde hay prácticas de prebenda y clientelares de forma permanente.

La gente que accede a la función pública, en muchos casos, no lo hace por méritos, sino gracias a un partido. En contraparte el partido siente que tiene el derecho de pedir el favor, un favor que tiene que ver con los aportes voluntarios, el llenado de libros.

Por otro lado, está esa cultura del ciudadano que acepta firmar un libro de un partido político a cambio de una determinada dádiva, ya sea una bolsa de fideo o una bolsa de azúcar.

Entonces la cosa va por el oficialismo, la oposición y el ciudadano. Este comportamiento tiene que modificarse, en tanto avance la consolidación democrática y cuando se institucionalicen los partidos políticos y el Estado.

A medida que se acercan las primarias, las elecciones, se verá quiénes movilizan a más personas en manifestaciones como fue el 10 de octubre, en la celebración de los 36 años de democracia. Este hecho se registrará hasta que se consolide el tablero electoral. Este trabajo se incrementará en las regiones alejadas.

Luego, la pugna entre partidos políticos se trasladará a las diferentes manifestaciones y a las redes sociales. Constituirán equipos especializados en la viralización en redes sociales y utilizando a los militantes y servidores públicos, voluntaria u obligatoriamente, para agendar temas en las redes sociales y posicionar partidos y candidatos.

Llama la atención ese criterio que existe entre opositores y oficialistas sobre la realización de estas demostraciones de fuerza. La demostración de la fuerza no capta por sí sola adhesiones, pues existe la posibilidad que la gente se suba al carro del ganador.

Página Siete / Beatriz Layme / La Paz

