Diputado por Tarija pide al Gobierno que el doble aguinaldo sea destinado para la salud en Bolivia

El diputado nacional por Unidad Demócrata (UD) Norman Lazarte ha informado que han presentado alternativas para que los recursos del doble aguinaldo o aguinaldo “Esfuerzo por Bolivia” sean destinados al sector de salud y no así cancelados a cada persona, ya que mucha de la población boliviana no va a percibir este beneficio.

“No podemos negar que esta política del doble aguinaldo si bien es cierto beneficia a un sector, la gran mayoría del pueblo boliviano se queda sin percibir un solo peso de este tema y más al contrario se ve afectado porque sube la canasta familiar, baja el poder adquisitivo de un determinado sector, entonces la propuesta que hemos hecho con esta gran cantidad de recursos económicos lo que se puede hacer es fortalecer sectores que van a beneficiar a todos los bolivianos como el tema de salud”, ha mencionado.

En este sentido, ha señalado que podrían ser destinados a las personas enfermas con cáncer por los altos indices de mortardad por falta de recursos económicos para afrontar la misma. “Hemos propuesto que se resuelva el problema de los enfermos con cáncer en todos los departamentos de Bolivia es decir contratar un equipo para luchar contra el cáncer”.

Antecedentes en Tarija

El presidente de los empresarios privados de Tarija, Víctor Fernández, ha lamentado las medidas tomadas por el Gobierno Nacional tras el anuncio de el pago del doble aguinaldo o el aguinaldo “esfuerzo por Bolivia” ya que consideran se pensó en beneficios políticos y no en el bienestar del trabajador.

“Como tarijeño debo lamentar este anuncio no estamos en la capacidad de poder pagar habíamos anunciado, estamos en una economía decreciente esto viene de aquí unos 4 o 5 años atrás y es una pena por todo esto porque al final de cuentas la sostenibilidad del empleo no se va a dar, más al contrario se va a generar una informalidad laboral y por lo tanto informalidad impositiva y eso es lo que va a pasar en Tarija, se van a cerrar una serie de empresas, lamento mucho que no hayamos pensado en proteger al trabajador sino más bien sino en buscar medidas políticas“, ha señalado.

Fuente: http://lavozdetarija.com