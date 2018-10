Doble aguinaldo en Bolivia confisca utilidades de empresas

Medida vulnera la Constitución Politica del Estado.

Dos profesionales señalaron que el decreto del doble aguinaldo no puede aplicarse desconociendo primacía de la Carta Magna – El Art 49 de la Constitución regula claramente bonos, primas sobre utilidades y aguinaldos

ANALISTAS RECUERDAN AL GOBIERNO PRIMACÍA DE LA CONSTITUCIÓN SOBRE LEYES Y DECRETOS.

La determinación del Gobierno de viabilizar el doble aguinaldo para la presente gestión fue calificada de confiscatoria, puesto que el mismo afectará las utilidades de las empresas, cuando el artículo 49 de la Constitución regula las primas sobre las utilidades, bonos u otros sistemas de participación en las ganancias de las unidades productivas legalmente constituidas. Estas apreciaciones fueron señaladas por separado por el economista Franz Rafael Barrios y el abogado laboralista, Christian Amestegui.

DECRETO

“Evo Morales no puede arbitrariamente disponer ningún aguinaldo mediante decreto. Y como ‘nadie será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden’ (Art.14.IV de la CPE de 2009), como empleador o empresario, no están obligados a pagar más que el “aguinaldo de Navidad”, precisó Barrios.

La Constitución promulgada en 2009, en el Art. 49, parágrafo II, expresamente dispone que “la ley regulará aguinaldos, bonos, primas u otros sistemas de participación en las utilidades de la empresa”.

Al respecto, Amestegui señaló que la medida implementada por el Gobierno, mediante decreto 1802, obedece a una confiscación de utilidades de las empresas, las cuales ya estaban gravadas en las primas, en el marco de la redistribución del ingreso.

Manifestó que es necesario conocer también cuántas empresas cumplen con ese beneficio. Dijo que el sector industrial así como el comercial, entre otros, tiene la obligación de cancelar la prima acorde a sus utilidades.

DOBLE AGUINALDO

El presidente Evo Morales anunció el miércoles pasado el pago del beneficio, en razón al crecimiento establecido por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que de julio de 2017 a junio de 2018, habría alcanzado a 4,61 por ciento. Acto seguido Morales anunció que se reunirá con el sector empresarial para tratar el tema.

Sin embargo, un informe del FMI vaticinó que si bien la economía boliviana se encuentra entre los países con mayor crecimiento, este año no crecerá por encima de 4.3 por ciento y alertó que persisten riesgos sobre esta proyección emergentes de la acelerada pérdida de reservas del Banco Central y el elevado como creciente déficit fiscal del Tesoro

La empresa privada responsabilizó al Gobierno y a la Central Obrera Boliviana por las consecuencias del segundo aguinaldo demandaron no solamente la revisión de tal medida sino su eliminación.

El Diario / La Paz