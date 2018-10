Dorado califica decreto como un “mamotreto” y pide amnistía para todos los perseguidos políticos

El diputado Luis Felipe Dorado, calificó el Decreto Presidencial que otorga Amnistía a los expresidentes, Carlos Mesa y Jorge Tuto Quiroga como un “mamotreto” sin fundamentos sólidos.

Dorado señaló que el Decreto Presidencial No 3682, el cual reconoce la existencia de persecución política en el país, debería olvidar procesos políticos, sin embargo, obliga a los ex presidentes a solicitar su amnistía ante las autoridades competentes presentando algún documento de identidad en un plazo de 365 días, para que estos decidan si procede o no.

“Tuto Quiroga y Carlos Mesa van a tener que ellos hacer una carta y van a tener que presentar ante la autoridad competente, y mire lo maquiavélico de este decreto, y la disposición final única “el Decreto Presidencial entrará en vigencia a partir de la publicación, previa aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia tendrá duración de 360 días, un año de duración” señaló.

En ese sentido, reiteró su solicitud para que el decreto presidencial que otorga amnistía, se amplíe para todos los perseguidos políticos, que sumarían 1200 aproximadamente dentro y fuera del país.

Fuente: Prensa Brigada Parlamentaria