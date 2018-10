Doria Medina admite acercamientos con el MIR, pero niega que Paz Zamora vaya a ser candidato

Doria Medina señaló que “no cree” que el expresidente Paz Zamora quiera ser candidato, ya que está cerca de cumplir los 80 años.

Doria Medina fue jefe nacional del MIR.

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, admitió que tuvo acercamientos con gente del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), pero negó que se considere a Jaime Paz Zamora como un posible candidato presidencial o vicepresidencial de cara, primero, a las elecciones primarias de enero y después para las elecciones generales de octubre del 2019.

“No limitamos a las personas que quieren participar por la democracia, pero las conversaciones que he tenido con el MIR han expresado su deseo de ser parte, pero no que Jaime Paz quiera ser presidente”, aseguró Doria Medina en entrevista con radio Compañera.

Doria Medina, en ese sentido, señaló que Paz Zamora es un “hombre inteligente” que está cerca de cumplir los 80 años, por lo que señaló que “no cree” que quiera ser Presidente.

“Respeto a Jaime Paz, pero va a cumplir 80 años, entonces Jaime no es tonto, sabe que puede ser parte, pero no de una manera activa (…) No he escuchado, no veo y sé que es un hombre inteligente”, señaló.

Samuel Doria Medina fue jefe nacional del MIR, designado por Jaime Paz, incluso candidato a vicepresidente en las elecciones de 1997, pero dejó el partido el 2003.

Asimismo, señaló que por ahora no ha cerrado alianzas con ningún partido u organización política y, dijo, que por ahora UN está centrado en recabar el registro de militantes. Por otro lado, y de cara a las primarias, Doria Medina aseveró que “va a haber otros candidatos” dentro de su partido político y criticó a la Ley de Organizaciones Políticas.

“Está claro de que nos han impuesto una ley tramposa, además una ley que va en contra del sentido de la historia”, señaló.

Oxígeno / La Paz