Doria Medina: “Es importante encontrar puntos de acuerdo en temas fundamentales para el país”

En la búsqueda de la unidad el líder UN, Samuel Doria Medina, considera importante encontrar puntos de acuerdo en problemáticas que aquejan al país, como es el caso de justicia por ejemplo.

“Es por esto que nosotros estamos planteando en diferentes escenarios que hay temas fundamentales como que se acabe la impunidad y la corrupción, proponemos un cambio en la justicia donde existe altos índices de corrupción, donde la elección de autoridades no ha llevado a mejorar este poder del Estado. Si nos ponemos a ver cuantas causas están en estos momentos en los estrados judiciales y le aplicamos un monto posible que se saca por coimas veremos alarmados cuanto dinero mueve ese tema” afirmó Medina.

Otro tema que proponemos es la capacitación de nuestros jóvenes para que sean competitivos, formarlos con los mejores conocimientos como por ejemplo enseñarles primordialmente el inglés, esto sin dejar de lado que aprendan también las lenguas nativas.

También proponemos el hecho de no tener más empresas públicas, se debe fomentar los emprendimientos de nuestros ciudadanos, los jóvenes deben generar sus propios emprendimientos, hay que apoyarlos con capital semilla por ejemplo. Otro tema fundamental es la salud, en este tema no es suficiente dar un paliativo para los enfermos si no hacer una política de Estado, que aborde de manera integral esta problemática para tratar enfermedades por ejemplo como el cáncer que en los últimos años ha crecido el números de casos.

Finalmente otra propuesta es convertir a la ciudad del Alto y Cochabamba en centros de exportación de alta tecnología, se tienen las condiciones y los recursos humanos para ello, imagínense poder invertir en esto, en pocos meses podríamos exportar por ejemplo robot.

Fuente de vídeo: No Mentirás, red PAT