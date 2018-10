Doria Medina no cree que Revilla sea un nuevo político

El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, aseveró este miércoles que el alcalde de La Paz, Luis Revilla, no es un nuevo político para pedir renovación.

“Yo estoy un poco confundido porque él ha estado 20 años en la Alcaldía, 10 como presidente del Concejo, otros 10 de alcalde y habla de nuevas figuras”, cuestionó Doria Medina.

El alcalde paceño rechaza la posibilidad de que una eventual alianza entre el FRI de Mesa, Demócratas y SOL.bo incluya a Doria Medina porque lo considera parte de la vieja forma de hacer política en el país.

Considera que la unidad ideal es difícil peor la unidad posible se va a dar y aseveró que esa no está en una persona sino a propuestas para cambiar el país. ” queremos una alianza en la que no haya reelección de ningún cargo, donde se respete la constitución que tengamos una visión a largo plazo, de por lo menos de diez años y no un proyecto electoralista. Sin caudillos, no alrededor de una persona”.

No quiso hablar de si será o no candidato, pero estableció que varios candidatos debieran ir a las primarias para que la oposición no quede huérfana si posteriormente no consolidan sus candidaturas para el 2019.

EL DEBER / Marcelo Tedesqui V.