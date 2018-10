El boliviano Wálker San Miguel deja la Secretaría de la CAN

El exministro de Defensa, Walker San Miguel Rodríguez, estuvo al frente de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) desde el 2016.

El ex senador colombiano Héctor Quintero Arredondo fue elegido Secretario General de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) en una reunión de cancilleres y ministros de Comercio realizada ayer, en Lima (Perú). Quintero fue electo por consenso para el periodo 2018 – 2023 y reemplaza al ex ministro de Defensa de Bolivia, Walker San Miguel Rodríguez, quien estuvo en el cargo desde el 2016.

La elección se realizó durante la 43 Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, en forma ampliada con los representantes titulares ante la comisión de la CAN.

Héctor Quintero Arredondo es abogado con alta experiencia en el sector público, ha sido senador y representante de la Cámara de su país, embajador de Colombia en Perú, presidente de la Banca de Desarrollo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, asesor del Ministerio de Comercio y Secretario de Gobierno de la Gobernación de Antioquia.

La reunión, realizada en la Secretaría General de la CAN, estuvo liderada por el canciller peruano Néstor Popolizio y el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, quienes presentaron el Plan de Trabajo del Perú, país que ejerce la Presidencia Pro Témpore de la Comunidad Andina.

Participaron por el Estado Plurinacional de Bolivia, el canciller Diego Pary y el viceministro de Comercio Exterior e Integración, Clarems Endara; por el Ecuador, el canciller José Valencia y el viceministro de Comercio Exterior, Diego Caicedo; por Colombia, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y la viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, además de los directores generales de la Secretaría General de la Comunidad Andina.

