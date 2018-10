El daño psicológico que sufrió un futbolista francés tras perderse el Mundial por lesión y ver a su país campeón

“Pienso que he dado lo que he podido al equipo de Francia. Pero tengo 33 años ahora. Jugué dos Eurocopas, un Mundial… Mi lesión nada ha cambiado, los Bleus se acabaron. Después seré siempre un hincha de la selección, pero es seguro que no volveré a vestir la camiseta”, concluyó el francés quien abandonó la selección gala con un historial de 51 partidos y un gol.