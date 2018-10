El entrenador Farías tiene denuncia por agredir a una persona

El entrenador de The Strongest y seleccionador nacional interino César Farías fue denunciado ante la Fiscalía de Warnes, en Santa Cruz, por una supuesta agresión al ciudadano Adolfo Fernández, el pasado 29 de septiembre en el aeropuerto de Viru Viru.

Lo que hace días era un trascendido fue confirmado ayer por el propio Fernández, quien explicó que no presentó la denuncia antes debido a que estuvo de viaje fuera del país.

Farías, quien ayer regresó con la delegación de la selección tras la gira por Asia, donde Bolivia bajo su mando jugó contra Myanmar e Irán dos amistosos, declaró en Viru Viru que no habla sobre “supuestos”.

“Espero contar con las imágenes de lo ocurrido hasta el martes y que los involucrados sean convocados por las autoridades”, dijo Fernández.

Agregó que la denuncia también es contra Carlos Pino, coordinador en el cuerpo técnico atigrado y colaborador de Farías en la selección, además de “otras personas” a las que no identificó, presumiblemente también integrantes del equipo del venezolano.

“La denuncia es penal y por agresión física y amenazas, en una acción que se realizó el 29 de septiembre en el vuelo de Amaszonas entre La Paz y Santa Cruz”.

Fernández dijo que “en pleno vuelo Farías me agredió verbalmente tildándome de ‘mufa’ y diciéndome que yo me había llevado de The Strongest a Bolívar a los jugadores Diego Bejarano y Pablo Pedraza”.

El denunciante es conocido como amigo de varios futbolistas. En su momento, trascendió que él había pagado los 100.000 dólares que Bejarano depositó para rescindir con el Tigre.

“Al ir a recoger las maletas fui agredido a patadas por Farías. Además intervinieron Pino y otros. No solo fue una agresión física sino que también hubo amenazas de por medio”, agregó.

Otras personas cercanas a Fernández dijeron que incluso hubo jugadores de The Strongest que fueron testigos de lo ocurrido en pleno vuelo y luego en la terminal aérea.

“He iniciado este proceso y lo voy a mantener hasta el final porque estas personas me agredieron; yo no respondí ni física ni verbalmente”.

La Federación Boliviana de Fútbol no se pronunció aún. Hace días, consultado por Marcas de La Razón, el director ejecutivo Freddy Téllez respondió que no tenía conocimiento de ningún incidente.

El antecesor de Farías en el seleccionado, Mauricio Soria, fue echado de su cargo debido a que fue filmado agrediendo a un empleado suyo en Tiquipaya, Cochabamba.

En 2016, Farías participó en una riña en un partido de fútbol y fue acusado por agredir a un dirigente de Oriente Petrolero.

LOS DATOS

Otro problema: En abril de 2017, fue denunciado por el extécnico de Universitario, el argentino Daniel Córdoba, de haberlo agredido en plena vía pública de Sucre después de un partido.

En Warnes: La denuncia contra Farías fue presentada ante la Fiscalía de Warnes, en Santa Cruz. Adolfo Fernández dice que el DT le dio varias patadas mientras recogía su equipaje en Viru Viru.

No se pronunció: El entrenador de The Strongest y la selección llegó ayer de regreso al país y dijo que no puede pronunciarse sobre “supuestos”.

La Razón / Ramiro Siles / La Paz