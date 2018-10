El gobernante MAS hace campaña y protestas en 9 ciudades exigen inhabilitar a Evo

El Día de la Democracia se vivió como un nuevo escenario en el que los colectivos ciudadanos y el Gobierno mostraron su fuerza. Las plataformas bloquearon en Cochabamba y La Paz, mientras que en las ciudades de Santa Cruz, Tarija, Sucre, Oruro, Potosí, Trinidad y Cobija realizaron caravanas, marchas y cabildos. El pedido general fue el respeto al voto del 21F y que se inhabilite como candidatos a Evo Morales y Álvaro García Linera en las elecciones de 2019.

El oficialismo respondió mostrando musculatura con masivos cabildos en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, Sucre, Tarija, Potosí y Cobija. Estas concentraciones fueron una especie de inicio de campaña del MAS, ya que se proclamó a Evo Morales y se atacó a su principal contrincante, Carlos Mesa, del FRI.

En La Paz, el presidente Evo Morales lideró la marcha de su partido, junto a la Central Obrera Boliviana (COB) y Conalcam. Morales, a tiempo de asegurar que sólo hay dos caminos: estar con el imperio o con el pueblo, identificó a la derecha y los colectivos con EEUU y atacó a los “viejos políticos” que hoy hablan de ciudadanía. También dijo que los únicos que tienen derecho a hablar por la democracia son los sindicalistas .

En la tarde, Morales participó de otra concentración, esta vez en Sucre, donde aseguró que “llegamos para quedarnos para siempre” y que todos los que se oponen al oficialismo son “enemigos”.

Asimismo, el jefe de Estado advirtió que la derecha busca “confundir a la población” afirmando que “Evo y el proceso ya son parte del pasado”.

“Pasado es el neoliberalismo” dijo, y aseveró que “los neoliberales pretenden volver disfrazados” de algo nuevo.

En tanto, el cabildo ciudadano en La Paz determinó “exigir la renuncia de Morales y García a su repostulación” además de pedir “al Tribunal Electoral que inhabilite a ambos mandatarios haciendo respetar el 21F”.

El mitin exigió la abrogación de la Ley de Organizaciones Políticas, la suspensión de elecciones primarias, y la conformación de una comisión que investigue los casos de saqueo de recursos públicos. Finalmente, se pidió la libertad de los líderes encarcelados por temas políticos. Sectores sociales como la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca) de La Paz se sumaron a las marchas.

El principal candidato de oposición, Carlos Mesa (FRI), se hizo presente en la marcha paceña y aseguró que Morales debe “entender que no es no”.

“El presidente Morales debe escuchar este mensaje. El mensaje de este pueblo es: ‘Presidente, entienda que no quiere decir no, y usted no puede insistir en algo que está fuera de la norma’”, aseveró.

El cabildo en Cochabamba pidió, además de los puntos aprobados en La Paz, que, en caso de que se habilite a Morales, se inicie un paro indefinido con bloqueo de caminos a nivel nacional. En tanto, los cabildos de Santa Cruz, Tarija y Sucre exigieron el respeto al 21F.

Por su parte, los cabildos oficialistas de Santa Cruz y Tarija proclamaron a Evo Morales como candidato en 2019. En Cochabamba, el vicepresidente Álvaro García aseguró que “la derecha no representa el futuro” y que la única garantía de la estabilidad es Evo Morales.

36 años de democracia. Bolivia cumplió ayer 36 años de vigencia de la democracia, con movilizaciones que mostraron la polarización del país.

DECLARACIONES “Morales dijo que iba a gobernar escuchando al pueblo, y en este caso ha cerrado los oídos y esto no se puede admitir”. Carlos Mesa. Candidato del FRI “Escuchen los señores del TSE, es el órgano que debe hacer respetar los resultados del 21F”. Waldo Albarracín. Rector de la UMSA

RECHAZAN A DORIA Y RESPALDAN A MESA

El cabildo paceño rechazó la presencia del líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, mientras respaldó que el candidato del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), Carlos Mesa, participe de la marcha. El expresidente aseguró que participó en la marcha como un ciudadano más y no dirigió más palabras a la audiencia.

DATOS

Pulseta se sintió en las nueve ciudades. Las nueve ciudades capitales del país vivieron tensión con movilizaciones tanto del MAS como de los colectivos ciudadanos y la oposición.

Denunciaron peleas, agresiones y racismo. El MAS denunció que un activista pateó a una señora de pollera en La Paz, mientras que los colectivos acusaron al oficialismo de movilizar grupos violentos para atacar los puntos de bloqueo.

Ministros se repartieron en las capitales. Wilma Alanoca y Alfredo Rada en La Paz, Carlos Romero en Santa Cruz, Diego Pary en Potosí, Héctor Arce en Cochabamba, entre otros, lideraron las movilizaciones oficialistas.

El TSE acompañó el cabildo en La Paz. El Tribunal Supremo Electoral acompañó el cabildo del 21F en La Paz, a petición del Conade y dirigentes, y registró las conclusiones que se emitieron en esta concentración.

