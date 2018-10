El gran secreto que nadie te quiere contar acerca de dejar tu trabajo

Foto: iStock

Crees que te merecerías algo mejor, que todos los días son para ti el mismo día y que todo el mundo parece mucho más feliz que tú en sus fotos de Instagram, esas en las que aparecen sonriendo en alguna playa paradisíaca de Vietnam. Buscas Vietnam mentalmente en el mapa.

Quizá es tu situación. O quizá no, adoras tu trabajo y todos los días son una fiesta para ti. Si es así, enhorabuena, pero si no, no te preocupes. La mayoría de los empleados se han encontrado en tu situación en algún momento, dudando si deben aguantar un poco más y, quizá así, obtengan un aumento o promoción, o por el contrario han de marcharse para enfrentarse a nuevos desafíos en otra empresa.

Una encrucijada: ¿debo quedarme o marcharme de mi empresa?

Según Suzy Welch, autora y colaboradora en ‘CNBC’, hay un secreto a voces que nadie dice y que igual te ayuda a tomar una decisión hoy mismo si eres de los que lleva meses y meses preguntándose si debe quedarse o es hora de emprender el vuelo en dirección a otra empresa.

La escritora segura que, como sucede cuando nos replanteamos muchas veces si realmente seguimos enamorados, o si deberíamos dejar de fumar, cuando llevas mucho tiempo dando vueltas al hecho de si deberías abandonar tu trabajo es porque ya no estás realmente comprometido con él. Eso es lo que debería indicarte qué hacer. “Si está pensando en dejar de fumar todo el tiempo” dice Welch “ya sabe lo que necesita saber. Es hora de que enfrente desafíos emocionales y crezca de nuevas maneras”.

Muchas veces nos quedamos anclados en pensamientos obsesivos que, a la hora de la verdad, no son reales. ¿Crees que no encontrarás un nuevo trabajo? Lo harás. ¿Tus compañeros actuales te odian? Probablemente no. ¿La compañía colapsará si no estás? Lamentamos decirte que tampoco.

Un gran poder y una gran responsabilidad

La decisión de renunciar al trabajo acarrea grandes consecuencias, por supuesto. “Hay dinero del que preocuparse” dice Welch, “y también el currículum vitae y la reputación”. Pero, enfatiza, “no subestimes tu capacidad de recuperación o tu valor“.

Así que una vez que te des cuenta de que es hora de dejar de fumar no pierdas más tiempo sopesando los pros y los contras. Sal y encuentra un próximo desafío. “Ten el coraje de creer en tu futuro” señala la autora. “La mayoría del tiempo lo único que lamentarás después de dar el salto es el tiempo que tardaste en hacerlo”. Oído cocina.

Fuente: elconfidencial.com