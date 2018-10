El hada del último adiós: la colombiana que vela y sepulta a los migrantes venezolanos que mueren huyendo del régimen de Nicolás Maduro

En la zona más al norte de Colombia, bóvedas de cemento se levantan sobre un lote árido a las afueras de Riohacha, capital del departamento fronterizo de La Guajira, para ofrecer un descanso digno a quienes, literalmente, no tienen en dónde caer muertos. Así, con humildes tumbas de nombres grabados en concreto y decoradas con flores plásticas, la médica forense Sonia Bermúdez levantó el cementerio ‘Gente como uno’, que hoy alberga a los exiliados que encontraron la muerte mientras huían de la crisis humanitaria del régimen de Nicolás Maduro.