El motivo que provocó la lamentable reacción de Nurmagomedov al final de la pelea

“Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Este deporte es respeto, no se puede hablar basura. Siento lo que pasó después de la pelea. Mi padre me aplastará cuando llegue a casa. Putin me felicitó tras la victoria. Lo culparán a él y no a McGregor por insultarme. Por favor no me quiten el título”, concluyó en la conferencia de prensa posterior al combate.