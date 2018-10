¡El nuevo mensaje de Gerard Piqué a sus detractores!

EFE

Barcelona dejó puntos en Mestalla contra Valencia, empate que costó el liderato en La Liga de España, ahora en manos de Sevilla.

Con el punto en la bolsa, uno de los señalados fue Gerard Piqué, quien ‘ya se acostumbró’ a las críticas cada que dejan dudas en el campo.

“Hay mucha gente que me espera y me tiene ganas y siempre que encajamos un gol la culpa es de Piqué. En Madrid y en Barcelona. Como soy crítico con los medios me esperan. Que aprovechen en las teles, que salgan de la cueva”, el ‘palito’ del defensa tras el silbatazo final.

Para la Semana 9 en España, Barcelona recibirá justamente al líder Sevilla, duelo pactado el próximo sábado en el Camp Nou.

Fuente: https://www.foxsports.com.ar