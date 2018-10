El sábado vence otra factura por venta de gas a Argentina; la deuda puede subir a unos $us 398 millones

El adeudo de Argentina por concepto de la compra de gas a Bolivia puede subir a unos $us 398,5 millones debido a que una nueva factura, esta vez de agosto, vence el sábado 20 de octubre, informó este lunes el ministro de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez.

“(Las) facturas adeudadas (son) $us 265 millones y el próximo sábado se le vence otra factura de 133,5 millones de dólares”, reveló en una entrevista con la radioemisora estatal Patria Nueva.

“Entonces más allá de lo comercial, que nos perjudica el no pago porque YPFB tiene que cumplir con las regiones, no hay problema, pero perjudica a aquellas empresas y YPFB que tienen que hacer exploración y explotación, pero más allá de todo eso nosotros seguimos enviando los volúmenes nominados”, apuntó.

Sánchez volvió a citar los adeudos y detalló que Argentina no pagó por el gas de mayo $us 2,8 millones, $us 125,5 millones de junio, y $us 137 millones de julio. Asimismo, adeuda por intereses de mora unos Sus 55 millones.

Integración Energética Argentina IEASA, ex Enarsa, y Yacimientos Fiscales Bolivianos (YPFB) gestionan una reunión para hablar del asunto e inclusive analizar un posible ajuste al contrato bilateral de la compra venta del energético siempre y cuando favorezca a Bolivia que hizo una millonaria inversión.

“Si habrá negociaciones estamos dispuestos (a renegociar) siempre y cuando favorezcan a los intereses del pueblo boliviano. Tenemos entendido que vienen (IEASA) el 22 (de octubre) y veremos la propuesta y haremos una contrapropuesta”, sostuvo.

Sánchez contó que existen solo “propuesta verbales” y nada formal por escrito en sentido de bajar las nominaciones en verano e incrementarlas en invierno

La semana pasada, el presidente de YPFB, Óscar Barriga, reveló el total del adeudo de la Ex Enarsa que suma en total $us 321 y sin tomar en cuenta la cifra de la nueva factura luego de que el secretario de Energía de Argentina, Javier Iguacel, anticipara que con las nuevas inversiones que hace su Gobierno en el reservorio de Vaca Muerta, su país dejará de necesitar el gas boliviano en dos años.

La autoridad argentina también se refirió a supuestos incumplimientos en la entrega del gas boliviano.

“Hemos incumplido, pero mínimamente, pero por fuerza mayor, pero no tiene nada que ver el incumplimiento con ese tipo de aseveraciones, más aún cuando Argentina nos debe de intereses cerca de Sus 55 millones, en mayo nos debe 2,8 millones, junio 125,5 millones, julio 137 millones”, dijo. (15/10/2018)

