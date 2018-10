El vocalista de PK2 prefirió un pastelazo antes que gritar “Bolívar campeón”

El conocido músico y cantautor boliviano Wally Zeballos fue el invitado especial en el “Pastelazo de ÑEQE”, un segmento del programa Yingo.

El vocalista de PK2 cambió el escenario por el teleférico (línea verde) de la ciudad de La Paz para someterse a un juego con bastante probabilidad de salir manchado.

Luego de que se le explicó las reglas del juego, el cual no admite un SI o No como respuesta, el valiente cantante empezó el reto, no sin antes manifestar que se sentía muy honrado por la invitación.

Se lanzaron las preguntas que rondaban el plano sentimental como el amor, la pareja y la fidelidad, temas que hicieron “pisar el palito” a invitados anteriores, pero Zeballos no parecía afectarle ninguna.

Pero al parecer tocaron su lado más sensible cuando le dijeron a este stronguista de tradición que “Bolivar era campeón”, esto descontroló al cantante que dijo prefiero tu pastelazo antes que admitir eso, bromeó Wally.