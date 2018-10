Empresarios acudirán al diálogo con el Gobierno e insisten en anular el segundo aguinaldo

El Consejo Directivo de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, máxima instancia de decisión, determinó acudir al diálogo con el Gobierno para expresar su rechazo al pago del segundo aguinaldo y escuchar las medidas para mitigar su efecto, aunque reiteró que significa “una severa amenaza” a la estabilidad del empleo y el crecimiento.

El empresariado se reunió este miércoles y emitió un comunicado en el que reiteró su posición de rechazo al beneficio que la administración del presidente Evo Morales confirmó que este año se deberá pagar teniendo en cuenta que la economía creció por encima del 4,5% en el período interanual 2017-2018

“Pedimos al presidente Evo Morales y al Vicepresidente García Linera que, como máximas autoridades del Estado, asuman la responsabilidad de hacer un análisis minucioso del mal que se está causando con esta medida, y que consideren su ajuste o incluso su anulación en atención a los graves riesgos que se está generando sobre la economía de las personas más vulnerables”, sostiene parte del documento.

El también denominado Esfuerzo por Bolivia significará una inyección en la economía de $us 1.000 millones con efectos multiplicadores, según el Gobierno, aunque el sector patronal no comparte esa posición. Los microempresarios, por su parte ya advirtieron que no están en condiciones de pagarlo y alertaron de altos riesgos para el empleo

Para los empresarios actualmente se vive una situación “de desaceleración económica, elevados déficit fiscal y comercial, disminución de las reservas internacionales, escasa inversión extranjera; además de altos niveles de informalidad y contrabando, (que) constituye una severa amenaza a la estabilidad, sostenibilidad y crecimiento de una gran parte del sector privado y por lo tanto del empleo digno y la inversión”.

Desde la administración central se anunció la convocatoria al sector para conversar sobre este tema y mitigar su impacto antes de la redacción y aprobación del decreto reglamentario. En su máxima instancia de decisión, los empresarios decidieron asistir al encuentro.

Se ha decidido “asistir al diálogo con el gobierno central para escuchar las propuestas de las autoridades y exponer nuestra firme posición. Este diálogo debe generar resultados concretos”, sostiene otra parte de comunicado.

