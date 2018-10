Empresarios de Tarija en emergencia por el anuncio nacional del pago del doble aguinaldo

El presidente de los empresarios privados de Tarija, Víctor Fernández, ha lamentado las medidas tomadas por el Gobierno Nacional tras el anuncio de el pago del doble aguinaldo o el aguinaldo “esfuerzo por Bolivia” ya que consideran se pensó en beneficios políticos y no en el bienestar del trabajador.

“Como tarijeño debo lamentar este anuncio no estamos en la capacidad de poder pagar habíamos anunciado, estamos en una economía decreciente esto viene de aquí unos 4 o 5 años atrás y es una pena por todo esto porque al final de cuentas la sostenibilidad del empleo no se va a dar, más al contrario se va a generar una informalidad laboral y por lo tanto informalidad impositiva y eso es lo que va a pasar en Tarija, se van a cerrar una serie de empresas, lamento mucho que no hayamos pensado en proteger al trabajador sino más bien sino en buscar medidas políticas“, ha señalado.

Además ha expresado que existieron múltiples alternativas presentadas por la unión de empresarios del sur, ya que se buscaba llegar a un consenso para el pago de este beneficio considerando la delicada situación económica del país.

“Estamos decepcionados por esta medida anunciada por el señor presidente lamentablemente nosotros habíamos hecho 3 propuestas a través de nuestros dirigentes nacionales, no solamente Tarija sino que nos reunimos en Cochabamba, Potosi y Sucre para buscar la unión de los pueblos del sur, habíamos coincidido en esta medida porque ellos están en la misma situación”, ha rescatado.

Antecedentes

El presidente Evo Morales informó el miércoles que este año se pagará el doble aguinaldo a los trabajadores del sector público y privado por el nivel de crecimiento económico sostenido que alcanzó Bolivia.

El pago del doble aguinaldo, denominado ‘Esfuerzo por Bolivia’, está condicionado a un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) por encima del 4,5% en un período interanual, de junio a junio.

“Informar al pueblo boliviano que el doble aguinaldo está garantizado para el 2018”, dijo Morales en una conferencia de prensa desde la Casa Grande del Pueblo.

“En junio del año pasado el crecimiento económico era 3,94 por ciento y a junio de 2018 el crecimiento económico 4,61 por ciento. Son datos del INE (Instituto Nacional de Estadística) respaldados por organismos internacionales”, agregó.