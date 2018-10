¿Es Usted un impostor?…No se apresure en negarlo

Javier Medrano Rodríguez

A quien no se le cruzó por la cabeza, aunque sea sólo por un instante, una duda o temor en uno mismo para ejercer aquel cargo o trabajo designado por un superior o jefe circunstancial. De sentir en el fondo de la conciencia que, a lo mejor, uno no está preparado para ese desafío específico. Que no cuenta con la suficiente experiencia o capacidad para resolver las tareas encomendadas. Que podría fallar. Equivocarse frente a sus subalternos o superiores. Cometer un error. Ser un fraude. Fracasar y sentirse, por un momento, un impostor.

Es un miedo que afecta a todos por igual. De hecho, es una muestra de humanidad. De conducta honesta y de nuestra capacidad de enfrentar desafíos y llegar a la cumbre de la montaña salvo y con el espíritu reconfortado de que, sin importar las dudas y temores, uno supo sortear las dificultades y alcanzar el éxito.

La inseguridad en el mundo corporativo es más frecuente de lo que Usted supone. De hecho, en un trabajo de investigación académico, se destaca por ejemplo como el presidente y CEO (director o gerente general, traducido del inglés) de la cadena de Starbucks, Howard Schultz, reconoció que tanto él como varios ejecutivos que conoce en el mundo de los negocios, sienten lo mismo. Otro ejemplo que el estudio rescata es la revelación de la actriz y graduada de la Universidad de Harvard, Natalie Portman, quien sostuvo en su discurso de graduación que “sentía” que alguien había cometido un error y que no estaba a la altura intelectual para estar en dicha universidad y que cada vez que abría la boca “tenía que demostrar que no era una actriz tonta”.

¿Cómo superamos estos temores de impostura? ¿De impostura profesional?

La respuesta: desarrollar una mentalidad de aprendizaje. Cuando uno asume un cargo y se cierra o se ensimisma en sus posturas mentales, es muy probable que fracase y que el mote de impostor lo persiga por un buen tiempo en el campo laboral.

En cambio, si asume una postura de aprendizaje, de apertura de mente y de entender que todo trabajo depende de un equipo, de cometer errores, de consensuar y de asumir un rol entre comillas de “aprendiz”, sus probabilidades de éxito serán muy altas.

Cuando uno le huye a esa “sabiduría convencional”, puede plantear preguntas que no se generado antes, provocar enfoques nuevos y encontrar caminos de resiliencia y eficiencia laboral.

De igual manera, la llamada mentalidad centrada sólo el rendimiento, como sostiene el estudio académico, sólo alimenta mucho más los temores de no estar cualificado para ejercer un trabajo y sus errores serán vistos como pruebas de sus limitaciones.

De ahí la importancia, de comprender el poder de la perspectiva. De generar canales de comunicación genuinos con su equipo y de abrirse a soluciones quizás no acostumbradas, pero consensuadas en equipo. No se focalice en sus tropiezos, sino más bien, véalas como una oportunidad de aprender. Su zona de confort, es el mejor caldo de cultivo de la impostura.

Especialista en Comunicación Estratégica