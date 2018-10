Evo dice que levantar el puño izquierdo es antiimperialista, no masista

El presidente Evo Morales afirmó este viernes que el símbolo del puño izquierdo levantado que practican él y sus militantes para, por ejemplo, entonar el Himno Nacional, no es del Movimiento Al Socialismo (MAS), sino del movimiento antiimperialista y representa la descolonización del movimiento indígena.

“Esto (el puño izquierdo arriba y la mano derecha situada en el pecho) representante la rebelión de antes, la revolución de hoy y con todo el corazón, esto no es del MAS. Si somos antiimperialistas levantamos nuestro puño. Algunos dicen ‘eso del MAS, es de Evo’, mentira”, dijo.

“Es recuperar eso, la rebelión de antes, la rebelión de hoy, de todo corazón, pero también la descolonización que ahora es nuestra responsabilidad y así hemos asumido”, argumentó el mandatario en el acto en conmemoración del Día de la Descolonización y el lanzamiento del Año Internacional de las Lenguas.

La premisa del gobernante boliviano fue recibida con aplausos por los asistentes al evento que se desarrolló en la Casa Grande del Pueblo.

El acto por el Día de la Descolonización en la Casa Grande del Pueblo. Foto: Captura BTv.

El símbolo es de uso habitual en los políticos de izquierda, entre ellos los de Cuba y China, en los actos protocolares. En Bolivia, el presidente Morales tambien ordenó ajustar el lema de las Fuerzas Armadas y añadirle a “Subordinación y constancia; viva Bolivia, hacia el mar” el de “Patria o muerte, venceremos”, asociado con los revolucionarios cubanos.

Antes de la llegada de Morales al Gobierno, la fecha se recordaba en Bolivia como el Día de la Raza en conmemoración de la llegada del conquistador Cristóbal Colón al continente americano.

Morales fustigó la colonización de Europa y remarcó que “el movimiento indígena en Bolivia, en particular, no es discriminador, no es racista, no es excluyente”. Además, destacó los avances para garantizar los derechos indígenas y el reconocimiento de sus lenguas.

Este viernes, varias delegaciones de indígenas le regalaron símbolos de sus naciones que ahora serán parte del Museo de Orinoca, su tierra natal, anticipó el mandatario. (12/10/2018)

Indígenas de Chacobo entregan un presente al presidente Morales. Foto: Bolivia Tv.

La Razón Digital / Rubén Ariñez / La Paz